الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
2025-11-15 | 03:50
مشاهدات عالية
شارك
0
min
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
رأى وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط ان " مؤتمر بيروت 1 دلالة على نوع من النجاح والتواجد في المؤتمر صحي جدًا وهناك مبادرة من السعوديين للتواجد فيه وهذه بداية طريق وأمر إيجابي جدًا".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "الطريقة التي نفكر فيها من خلال المؤتمر هي كسر الجمود والإنقطاع وإعادة ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي ومغتربيه وأشقائنا العرب ونريد خلق سردية جديدة عن هذا البلد".
واضاف "هناك تحوّلات وتغييرات وضبط للمرافىء وهذه الأمور ترسل اشارات ان الطريق الصحيح بدأ".
وتابع "نريد من خلال مؤتمر بيروت 1 خلق سردية جديدة عن لبنان بأنه ليس فقط بلدًا يتسول ويجري محادثات مع مانحين وصناديق وIMF بل لديه قطاعه الخاص وهناك إستثمارات، والعلاقة مع المملكة العربية السعودية عضويّة ووجدانيّة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الإقتصاد
للـLBCI:
"بيروت
1"
الجمود
ويعيد
لبنان
إقتصاديًا
بمحيطه
العربي
الهيئات الاقتصادية تبحث مع جابر امورا ضرائبية وتؤكد اهمية الوصول الى اتفاق متوازن وعادل مع صندوق النقد قريباً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:37
البساط لـلـLBCI: الطريقة التي نفكر فيها من خلال المؤتمر هي كسر الجمود والإنقطاع وإعادة ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي ومغتربيه وأشقائنا العرب ونريد خلق سردية جديدة عن هذا البلد
آخر الأخبار
03:37
البساط لـلـLBCI: الطريقة التي نفكر فيها من خلال المؤتمر هي كسر الجمود والإنقطاع وإعادة ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي ومغتربيه وأشقائنا العرب ونريد خلق سردية جديدة عن هذا البلد
0
أخبار لبنان
2025-11-09
وزير الثقافة: وضعنا رؤية اقتصادية شاملة للبلاد سيتم الكشف عنها في مؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
2025-11-09
وزير الثقافة: وضعنا رؤية اقتصادية شاملة للبلاد سيتم الكشف عنها في مؤتمر "بيروت 1"
0
أخبار لبنان
2025-11-14
البساط يشكر الدعم العربي ويعتبر "مؤتمر بيروت–1" محطة أساسية لاستعادة الثقة وفتح مسار اقتصادي جديد
أخبار لبنان
2025-11-14
البساط يشكر الدعم العربي ويعتبر "مؤتمر بيروت–1" محطة أساسية لاستعادة الثقة وفتح مسار اقتصادي جديد
0
أخبار لبنان
2025-11-13
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
2025-11-13
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:56
الهيئات الاقتصادية تبحث مع جابر امورا ضرائبية وتؤكد اهمية الوصول الى اتفاق متوازن وعادل مع صندوق النقد قريباً
اقتصاد
09:56
الهيئات الاقتصادية تبحث مع جابر امورا ضرائبية وتؤكد اهمية الوصول الى اتفاق متوازن وعادل مع صندوق النقد قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
اقتصاد
2025-11-13
لجنة المال والموازنة بحثت في موازنة 2026.. كنعان: لا دولة ولا قطاع عام بغياب اعادة النظر بالرواتب
اقتصاد
2025-11-13
لجنة المال والموازنة بحثت في موازنة 2026.. كنعان: لا دولة ولا قطاع عام بغياب اعادة النظر بالرواتب
0
اقتصاد
2025-11-13
جابر بحث ومنسى في المخصصات المالية الجاري تحضيرها لمساعدة القوى العسكرية
اقتصاد
2025-11-13
جابر بحث ومنسى في المخصصات المالية الجاري تحضيرها لمساعدة القوى العسكرية
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
05:52
الحرس الثوري الإيراني يؤكد إحتجاز ناقلة نفط في الخليج
أخبار لبنان
05:52
الحاج حسن: أميركا ليست وسيطاً عادلاً وهي من يقود المشروع الصهيوني في المنطقة
آخر الأخبار
05:40
وسائل إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة تحمل مواد بتروكيماوية في طريقها إلى سنغافورة
أخبار لبنان
05:27
وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة
أخبار لبنان
05:18
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة والعائلات تلجأ إلى الخيام الموقتة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:07
الاسمر رحب بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان
أخبار لبنان
04:07
الاسمر رحب بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان
0
أخبار لبنان
13:27
من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى
أخبار لبنان
13:27
من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى
0
أخبار لبنان
14:11
مبادرة من "اليونيفيل" لتحسين الظروف المعيشية لأفراد اللواء السابع في ثكنة جديدة مرجعيون
أخبار لبنان
14:11
مبادرة من "اليونيفيل" لتحسين الظروف المعيشية لأفراد اللواء السابع في ثكنة جديدة مرجعيون
0
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا
0
أخبار لبنان
13:27
من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى
أخبار لبنان
13:27
من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
2
موضة وجمال
07:30
سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
07:30
سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
3
أمن وقضاء
07:01
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أمن وقضاء
07:01
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
4
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
5
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
6
أمن وقضاء
07:15
تعميم صورة القاصر المفقودة ليا صفا...
أمن وقضاء
07:15
تعميم صورة القاصر المفقودة ليا صفا...
7
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
8
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More