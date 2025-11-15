الأخبار
اقتصاد

وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي

2025-11-15
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي

رأى وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط ان " مؤتمر بيروت 1 دلالة على نوع من النجاح والتواجد في المؤتمر صحي جدًا وهناك مبادرة من السعوديين للتواجد فيه وهذه بداية طريق وأمر إيجابي جدًا".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "الطريقة التي نفكر فيها من خلال المؤتمر هي كسر الجمود والإنقطاع وإعادة ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي ومغتربيه وأشقائنا العرب ونريد خلق سردية جديدة عن هذا البلد".

واضاف "هناك تحوّلات وتغييرات وضبط للمرافىء وهذه الأمور ترسل اشارات ان الطريق الصحيح بدأ".

وتابع "نريد من خلال مؤتمر بيروت 1 خلق سردية جديدة عن لبنان بأنه ليس فقط بلدًا يتسول ويجري محادثات مع مانحين وصناديق وIMF بل لديه قطاعه الخاص وهناك إستثمارات، والعلاقة مع المملكة العربية السعودية عضويّة ووجدانيّة".
 
 
 
 
