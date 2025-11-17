الأخبار
اقتصاد
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
2025-11-17 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
2
min
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
أطلق رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي مسيرة العمل الجديدة خلال اجتماع موسع جمعه بموظفي المرفأ، حيث قدّم الخطوط الأساسية لرؤيته المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد حرصه على إعادة تنظيم آليات العمل وتعزيز الإنتاجية والشفافية.
ووجّه كلمة إلى الموظفين، قال فيها: "اليوم نبدأ معاً مرحلة مختلفة في مرفأ بيروت، مرحلة تقوم على الشراكة الحقيقية بين الإدارة والموظفين. لن نكمل فقط المسيرة السابقة، بل سنرفع سقف طموحاتنا ونضيف إليها خبراتنا لنأخذ هذا المرفق إلى المستوى الذي يستحقه. أطلب منكم أن يكون ولاؤكم للمرفأ أولاً، فهو ركيزة اقتصادية للبلد وعنصر أساسي في الناتج الوطني، ومؤسسة يجب أن نعيد إليها مكانتها ودورها. نهجنا واضح، ورؤيتنا منسجمة مع توجهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لكنها أيضاً رؤية قائمة على التطوير والابتكار، لأن أي هدف كبير يحتاج إلى أفكار جديدة ورؤية جديدة".
وأضاف: "المرحلة المقبلة عنوانها الشفافية والنزاهة، وهما مبدآن ثابتان في أدائنا. ليس لدينا ما نخفيه، ولن يكون هناك ما يُخفى. سنعمل بصوت مرتفع وبمسؤولية كاملة. أريد لكل موظف هنا أن يشعر بأن انتماءه لمرفأ بيروت مصدر فخر حقيقي. وأتعهد أمامكم بأن أبذل كل ما أستطيع كي يشعر كل فرد منكم بأنه جزء أساسي من قصة نجاح هذا المرفق".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مرفأ بيروت
مروان النفي
مسيرة العمل
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-09
مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات
أخبار لبنان
2025-11-09
مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات
0
أخبار لبنان
2025-10-08
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت: تسجيل رقم قياسيّ جديد لمرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-10-08
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت: تسجيل رقم قياسيّ جديد لمرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2025-09-17
سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا
أخبار لبنان
2025-09-17
سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا
0
أخبار لبنان
2025-10-18
مدير عام مرفأ بيروت يفتح أرشيف مرفأ بيروت على مبادرة “لبنان أرض التراث"
أخبار لبنان
2025-10-18
مدير عام مرفأ بيروت يفتح أرشيف مرفأ بيروت على مبادرة “لبنان أرض التراث"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-11-15
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
اقتصاد
2025-11-15
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
0
اقتصاد
2025-11-14
الهيئات الاقتصادية تبحث مع جابر امورا ضرائبية وتؤكد اهمية الوصول الى اتفاق متوازن وعادل مع صندوق النقد قريباً
اقتصاد
2025-11-14
الهيئات الاقتصادية تبحث مع جابر امورا ضرائبية وتؤكد اهمية الوصول الى اتفاق متوازن وعادل مع صندوق النقد قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
اقتصاد
2025-11-13
لجنة المال والموازنة بحثت في موازنة 2026.. كنعان: لا دولة ولا قطاع عام بغياب اعادة النظر بالرواتب
اقتصاد
2025-11-13
لجنة المال والموازنة بحثت في موازنة 2026.. كنعان: لا دولة ولا قطاع عام بغياب اعادة النظر بالرواتب
آخر الأخبار
d-none hideMe
أمن وقضاء
11:35
قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام غير منفجرة في حقل وطى الجوز يوم غد
آخر الأخبار
11:24
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق قرى الزهراني
أخبار لبنان
11:16
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية
أخبار دولية
10:59
مجلس النواب الأردني يقرّ إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
أخبار لبنان
10:54
3 أيام متبقية لتسجيل اللبنانيين المغتربين... وتسجيل 87,067 طلبا عبر منصة "الخارجية" حتى اليوم
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:16
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية
أخبار لبنان
11:16
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية
0
أخبار دولية
2025-10-31
قوات الدعم السريع السودانية تعلن توقيف عدد من مقاتليها يشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
أخبار دولية
2025-10-31
قوات الدعم السريع السودانية تعلن توقيف عدد من مقاتليها يشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
0
أخبار لبنان
03:25
الجميّل من دار المطرانية المارونية في كندا: الاشتباك السياسي مستمر مع "حزب الله" لأنه يرفض قيام الدولة
أخبار لبنان
03:25
الجميّل من دار المطرانية المارونية في كندا: الاشتباك السياسي مستمر مع "حزب الله" لأنه يرفض قيام الدولة
0
رياضة
2025-11-03
"عميد الأبطال الأولمبيين"... وفاة الفرنسي شارل كوست عن عمر 101 عاما
رياضة
2025-11-03
"عميد الأبطال الأولمبيين"... وفاة الفرنسي شارل كوست عن عمر 101 عاما
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:30
اللجنة الفنية السعودية المتخصصة برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية تلتقي سلام
تقارير نشرة الاخبار
08:30
اللجنة الفنية السعودية المتخصصة برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية تلتقي سلام
0
آخر الأخبار
07:55
وزير الثقافة عرض مع نورا الكعبي مسألة بناء شراكة في المجال الثقافي بين لبنان والامارات
آخر الأخبار
07:55
وزير الثقافة عرض مع نورا الكعبي مسألة بناء شراكة في المجال الثقافي بين لبنان والامارات
0
أخبار لبنان
07:50
تفاصيل لقاءات السفير الأميركيّ الجديد ميشال عيسى…
أخبار لبنان
07:50
تفاصيل لقاءات السفير الأميركيّ الجديد ميشال عيسى…
0
أخبار لبنان
06:18
برو: البعض في الداخل يمارس الحصار الاقتصاديّ على مكوّن أساسيّ
أخبار لبنان
06:18
برو: البعض في الداخل يمارس الحصار الاقتصاديّ على مكوّن أساسيّ
0
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
0
آخر الأخبار
01:45
ترامب: محادثات محتملة مع مادورو
آخر الأخبار
01:45
ترامب: محادثات محتملة مع مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
2
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
3
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
4
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
5
أخبار لبنان
08:11
المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت
أخبار لبنان
08:11
المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
7
خبر عاجل
04:53
التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
خبر عاجل
04:53
التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
