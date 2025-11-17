الأخبار
اقتصاد

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

2025-11-17 | 09:30
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

أطلق رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي مسيرة العمل الجديدة خلال اجتماع موسع جمعه بموظفي المرفأ، حيث قدّم الخطوط الأساسية لرؤيته المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد حرصه على إعادة تنظيم آليات العمل وتعزيز الإنتاجية والشفافية. 

ووجّه كلمة إلى الموظفين، قال فيها: "اليوم نبدأ معاً مرحلة مختلفة في مرفأ بيروت، مرحلة تقوم على الشراكة الحقيقية بين الإدارة والموظفين. لن نكمل فقط المسيرة السابقة، بل سنرفع سقف طموحاتنا ونضيف إليها خبراتنا لنأخذ هذا المرفق إلى المستوى الذي يستحقه. أطلب منكم أن يكون ولاؤكم للمرفأ أولاً، فهو ركيزة اقتصادية للبلد وعنصر أساسي في الناتج الوطني، ومؤسسة يجب أن نعيد إليها مكانتها ودورها. نهجنا واضح، ورؤيتنا منسجمة مع توجهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لكنها أيضاً رؤية قائمة على التطوير والابتكار، لأن أي هدف كبير يحتاج إلى أفكار جديدة ورؤية جديدة". 

وأضاف: "المرحلة المقبلة عنوانها الشفافية والنزاهة، وهما مبدآن ثابتان في أدائنا. ليس لدينا ما نخفيه، ولن يكون هناك ما يُخفى. سنعمل بصوت مرتفع وبمسؤولية كاملة. أريد لكل موظف هنا أن يشعر بأن انتماءه لمرفأ بيروت مصدر فخر حقيقي. وأتعهد أمامكم بأن أبذل كل ما أستطيع كي يشعر كل فرد منكم بأنه جزء أساسي من قصة نجاح هذا المرفق". 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

مرفأ بيروت

مروان النفي

مسيرة العمل

