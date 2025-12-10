حبيب زار حيدر... وبحثٌ في مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة العمل ومصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، يرافقه فريق عمل المصرف.وأشار بيان لمكتب حبيب الاعلامي الى أنه "جرى خلال اللقاء، عرض لأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وتركّز البحث على مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة العمل ومصرف الإسكان، ولا سيما في ما يخصّ شهادات الإيداع، وكانت الآراء متطابقة والتوافق تاماً على كل خطوة تساعد في تسهيل معاملات المواطنين.وفي هذا السياق، أشار المجتمعون إلى أهمية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان لتسهيل معاملات المواطنين، ولا سيما تسهيل الحصول على تراخيص عمل للعمال الأجانب وإصدار شهادات إيداع في هذا الخصوص.وفي ختام اللقاء، كان الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين في سبيل خدمة المواطن وتسهيل معاملاته.