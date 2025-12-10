الهيئات الإقتصادية تكرم البساط وعربيد تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1 شقير: نجحا في إنتاج هذا "البراند" الوطني

كرمت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وزير الاقتصاد عامر البساط ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، في لقاء أقيم اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1.



شقير



وقال شقير في المناسبة: "شكّل مؤتمر بيروت1 بكل فعالياته، حدثاً اقتصادياً استثنائياً، إن كان بالنسبة للإفتتاح المميز بمشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أو الإختتام مع رئيس الحكومة نواف سلام وسط مشاركة لا تقل زخماً وأهمية، هذا بالإضافة الى الحضور الحاشد والمميز المحلي والعربي والأجنبي، ما أضفى على أعماله بُعداً إقليمياً ودولياً يعكس الثقة المتجددة بلبنان".



ولفت شقير إلى أن بيروت 1 نجح في إيصال الرسالة المطلوبة بأن لبنان يختزن الكثير من الإمكانيات والقدرات وأنه قادر على النهوض من جديد على الرغم من كل المصاعب، مشيراً إلى أن المؤتمر قدم للعالم صورة لبنان الحقيقية: جماله، وحيويته، وقدرته على صناعة المحتوى وطرح الأفكار والبرامج والمشاريع والرؤى المستقبلية لإستثمار الفرص، معتبراً أن بيروت 1 أعطى صورة إيجابية للعالم، أن هناك إرادة سياسية جديدة، تعمل من أجل لبنان والإنسان.



وأكد شقير "لقد نجح القيّمون علىة المؤتمر، الوزير البساط وعربيد اللذين عملا بإتقان، أولاً في إنتاج هذا "البراند" الوطني، وثانياً في إيصال الرسالة وتحقيق الأهداف المنشودة بدقة وحرفية عالية.



البساط



بدوره، أكد الوزير البساط على كلام شقير بأن المؤتمر خلق جواً إيجابياً وجميلاً، مشيراً الى أنه كان انجازاً ليس لنا كأشخاص بل للوطن والهدفان الأساسيان الذين قمنا بهما منذ اليوم الأول كانت واضحة وهي كسر العزلة وإعادة لبنان على "الردار" العالمي.



وقال: "أعتقد أننا كسرنا العزلة وكنا محظوظون أن الوجود الخليجي استخدم المؤتمر كمحفز ليبرهنوا أنهم مرتبطين بلبنان، والوجود السعودي لم يكن مصادفة بل فرصة معينة ليقولوا نحن رجعنا وهذا برأيي كان إنجازاً.



وأضاف: "حاولنا تغيير السردية أو على الأقل تمكنا من أن ننسي العالم لحد ما لبنان الفشل والجمود والشلل السياسي والحروب، بل تم تذكيرهم مرة ثانية أن هناك مقومات وسمعناها من حديث الناس خلال المؤتمر وبعده، والهدف الثالث الذي أود التأكيد عليه أننا حاولنا كثيراً من خلال رسائلنا أن لا نغفل كلمة الواقعية ولم نكن رومانسيين في هذا المؤتمر ولم نتجاهل أن ليس هناك مشاكل، إنما ذكرنا أن هناك مشاكل يقابلها حلول كما أنه هناك إصلاحات مضطرون للقيام بها".



عربيد



أما عربيد فقاا: "المؤتمر هو بداية مسار، نقول فيه أن اللبنانيين قرروا أن يأخذوا زمام الأمور وتحديد الإمكانيات والفرص الموجودة في اقتصادنا، وباعتقادي أن هذا أمراً جيداً لنبني عليه والعبرة من الآن وصاعداً كيفية تمكين وتمتين هذا النوع من اللقاءات والمؤتمرات خاصةً وأن المشاركة كانت كبيرة جداً وأكثر مما تصورنا".



وإذ أمل عربيد أن يكون بيروت 2 في مكان أكبر وحضور أكثر ويكون قد انطلق المسار الجدي للتعافي، لفت إلى أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تحصل في البلد وفي حال اتخذناها تراكمياً نجد أن مفعولها جيد ويبنى عليه.



وأشار إلى أن "هناك أناس دائماً مترددة ومتحفظة، وكلي أمل أنه بوجود مؤتمرات كهذه وبوجود القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية أن تذهب الأمور نحو الأفضل. وأختم لاقول كما أكرر دائماً لبنان يستحق ونحن قادرون".



ميدالية الهيئات وغداء



في النهاية، قدم شقير للوزير البساط وعربيد ميدالية الهيئات الإقتصادية، ثم أقيم غداء على شرف المُكَرمَين، في نادي الأعمال في غرفة بيروت وجبل لبنان.