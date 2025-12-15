حبيب: فتح وسط بيروت خطوة أساسية لإعادة الحياة إلى العاصمة

أشاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان "بالخطوات المتخذة لإزالة العوائق وفتح عدد من شوارع وسط مدينة بيروت"، معتبرًا أنّ "هذه المبادرة تشكّل محطة أساسية على طريق إعادة إحياء قلب العاصمة واستعادة حيويته ودوره الاقتصادي والمالي والثقافي، وهي قضية لطالما شغلتنا كما شغلت معظم اللبنانيين، لما تحمله من ذكريات ومعانٍ خاصة مرتبطة ببيروت ودورها التاريخي".



وعبّر عن تقديره "للجهود المبذولة بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وبمشاركة شركة سوليدير، وبإشراف مباشر من محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الذي كان قد تبادل معه الرأي مؤخرًا حول سبل إعادة فتح الوسط وإحياء نبضه، لما تحمله هذه الخطوة من دلالات وطنية تعكس عودة الدولة إلى تنظيم الفضاء العام وتعزيز الثقة ببيروت كمدينة منفتحة وآمنة".



ورأى أنّ "إعادة فتح وسط بيروت ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل فعل إيمان بالعاصمة وتاريخها ودورها، وخطوة تعيد إلى الذاكرة صورة بيروت التي عرفها اللبنانيون، مدينة مفتوحة نابضة بالحياة"، مؤكدًا "تمسّكه بكل مبادرة تعيد لهذا القلب نبضه وتكرّس الأمل بمستقبل أفضل".