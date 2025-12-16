إطلاق مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي برئاسة وسيم ضاهر... شقير: سنكون دائماً يداً بيد للتقدم بالعلاقات الثنائية

ترأس رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً لمجلس الأعمال اللبناني الإماراتي في غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص لإطلاق مجلس بهدف تنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين.ويتألف مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي، من: وسيم ضاهر، سفيان الصالح، نيكولا بو خاطر، وسام العريس، داني ريشا، نزيه حمد، أسامة شقير، جاك غازي صراف، زياد المنلا، سليم الزير، نايلة عبود عرنيد، رجا الخطيب، ميشال أبشي، عفيف نصولي، رامي الجسر، جون تامر، ندى عبد الصمد، فيصل أبوزكي ونعمان عطالله.وأكد شقير في بداية الإجتماع، أهمية تفعيل مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي إنسجاماً مع العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وخصوصاً أن هذه الخطوة جاءت من ضمن مقررات القمة اللبنانية الإماراتية بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي حصلت خلال زيارة الرئيس عون إلى الإمارات.ولفت شقير الى أن المجلس يضم نخبة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين تربطهم علاقات تجارية مع الإمارات، قائلا: "كلي ثقة بأن المجلس سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية اللبنانية الإماراتية".وإذ شدد شقير على عمق العلاقات التاريخية والأخوية المميزة بين لبنان والإمارات، ووقوف الإمارات إلى جانب لبنان في مختلف المراحل واحتضانها لجالية اللبنانية، أكد أن الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان ستكونان دائماً يداً بيد مع مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي للتقدم بالعلاقات الثنائية.ثم جرى انتخاب هيئة مكتب المجلس التي جاءت كالآتي: وسيم ضاهر رئيساً، سفيان الصالح نائباً للرئيس، نيكولا بو خاطر أميناً عاماً، وسام العريس أميناً للمال، وداني ريشا ونزيه حمد عضوين مستشارين.وشكر رئيس المجلس وسيم ضاهر، شقير على ثقته واهتمامه الكبير بتفعيل مجلس رجال الأعمال اللبناني الإماراتي.وأكد ضاهر أن المجلس سيعمل كفريق عمل من أجل وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية الإماراتية، على أن يتم إنجازها في وقت قريب.وأذ نوه ضاهر بأهمية هذه العلاقات بين البلدين ومستواها المتقدم والرعاية التي يلقاها لبنان واللبنانيين من دولة الإمارات الشقيقة وقيادتها، أشار إلى أن هناك الكثير من الفرص ومجالات التعاون والتي لا بد من العمل عليها من أجل تحقيق تقدم فعلي على هذا المسار، قائلا: "نحن سنضع هذا الموضوع في أولوياتنا".