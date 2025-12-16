الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

أعلنت وزارة الطاقة والمياه تمديد قبول طلبات الترشيح لملء موقع أعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك لمجلسي إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع حتى 31/12/2025 ضمناً".وقالت في بيان: "تأتي هذه التعيينات في إطار تفعيل الإدارة في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد أبوابه ملء الشغور".وأكدت أن "هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة".ولفتت الى ان"الوزير جو الصّدي وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة".للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي:إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنانإعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاعإرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي:لعضوية مجلس إدارة بيروت وجبل لبنان: EBMLJobs@outlook.comلعضوية مجلس إدارة البقاع: BWEJobs@outlook.comوإشارة الى أنه لا يقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه.