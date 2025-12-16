الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
2025-12-16 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
2
min
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
أعلنت وزارة الطاقة والمياه تمديد قبول طلبات الترشيح لملء موقع أعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك لمجلسي إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع حتى 31/12/2025 ضمناً".
وقالت في بيان: "تأتي هذه التعيينات في إطار تفعيل الإدارة في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد أبوابه ملء الشغور".
وأكدت أن "هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة".
ولفتت الى ان"الوزير جو الصّدي وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة".
للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي:
إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
rgyandwater.gov.lb/ar/details/101067/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع
https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101068/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9
إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي:
لعضوية مجلس إدارة بيروت وجبل لبنان: EBMLJobs@outlook.com
لعضوية مجلس إدارة البقاع: BWEJobs@outlook.com
وإشارة الى أنه لا يقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة الطاقة والمياه
الترشيح
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مؤسسة مياه البقاع
التالي
جدول جديد لأسعار المحروقات...
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-25
وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
أخبار لبنان
2025-11-25
وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
0
أمن وقضاء
2025-10-01
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
أمن وقضاء
2025-10-01
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
0
أخبار لبنان
2025-10-31
تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
2025-10-31
تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
0
أخبار لبنان
2025-10-30
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
أخبار لبنان
2025-10-30
مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
10:37
جلسة للجنة المال والموازنة... كنعان: سنحاسب الحكومة والمسؤولين الذين تعاقبوا حكومياً وقاموا بمخالفات فاضحة للقوانين
اقتصاد
10:37
جلسة للجنة المال والموازنة... كنعان: سنحاسب الحكومة والمسؤولين الذين تعاقبوا حكومياً وقاموا بمخالفات فاضحة للقوانين
0
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
0
اقتصاد
06:24
إطلاق مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي برئاسة وسيم ضاهر... شقير: سنكون دائماً يداً بيد للتقدم بالعلاقات الثنائية
اقتصاد
06:24
إطلاق مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي برئاسة وسيم ضاهر... شقير: سنكون دائماً يداً بيد للتقدم بالعلاقات الثنائية
0
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
16:23
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
اخبار البرامج
16:00
"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!
آخر الأخبار
15:23
ترامب يوسّع حظر السفر إلى الولايات المتحدة ليشمل ست دول إضافية والفلسطينيين
أخبار دولية
15:05
رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
أخبار دولية
15:01
ترامب سيوجه "خطابا إلى الأمة" للإشادة بسجله في آخر عامه الرئاسي الأول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-12-04
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
رياضة
2025-12-04
ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
0
أخبار دولية
11:19
مطار بغداد يستقبل أول طائرة تجارية أوروبية بعد انقطاع 35 عاما
أخبار دولية
11:19
مطار بغداد يستقبل أول طائرة تجارية أوروبية بعد انقطاع 35 عاما
0
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
0
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
3
خبر عاجل
06:06
معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون
خبر عاجل
06:06
معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون
4
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
5
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
6
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
7
أمن وقضاء
08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
أمن وقضاء
08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
8
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More