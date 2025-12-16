معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

علمت الـLBCI أنه بناء على تحقيقات أجرتها أمن الدولة حول تخلّف الشركات العاملة بمرفأ بيروت عن دفع مستحقاتها المالية لإدارة المرفأ تبيّن وجود شركات أخرى عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت أيضا عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ العام 2010 وبناء عليه تم استدعاء موظفين في مرفأ طرابلس للتحقيق بالملف.