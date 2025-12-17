المدير العام لمرفأ بيروت استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، يرافقه رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير، المستشار الاقتصادي هيدي غيباس، مديرة برنامج Expertise France في لبنان والأردن ليلي فورماليوني، وبحضور عضو مجلس الإدارة جورج رحال، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين إدارة المرفأ والشركات الفرنسية.



وتطرق اللقاء إلى دعم المشاريع المشتركة وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع السياسة التطويرية للإدارة الجديدة، وفي ضوء رؤيتها لتحويل مرفأ بيروت إلى مركز محوري لحركة النقل البحري والتجارة الإقليمية.



كما تم تأكيد تبادل الخبرات الفنية والتقنية لضمان تكامل الإجراءات التشغيلية وتسهيل التنسيق بين الأطراف المعنية، بما يعزز فعالية العمل المشترك وفرص التنمية.