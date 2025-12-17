جان بيروتي للـLBCI: لبنان عاد الى الخريطة السياحية... وهذا ما قاله عن الحجوزات خلال فترة الأعياد

أعلن الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أن لبنان عاد الى الخريطة السياحية في عيد الميلاد ورأس السنة، متحدثا عن حجوزات عربية وخليجية.



وكشف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن هناك فنادق وصلت فيها نسبة الحجوزات الى 80%.



ورأى بيروتي زيارة البابا للبنان رجّعت صورة لبنان الى الخريطة العالمية.