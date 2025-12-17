الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وداعاً
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات
2025-12-17 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
4
min
كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
وقال كنعان بعد الجلسة: "أقرت اليوم موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة السياحة ووزارة الزراعة، والنقاش كان معمقا وطويلا حول الكثير من الأمور، ولاسيما بمسألة الصناديق، وصندوق المهجرين من بينها تحديدا".
وشدد على انه "لا يجوز بعد ما يقارب الأربعين عاما أن يستمر الحديث عن صندوق مهجرين ووزارة للمهجرين، وترصد اعتمادات لهما والملف لم يقفل".
ولفت كنعان الى أنه "سألنا على غرار السنوات السابقة عن الكلفة الاجمالية لاقفال الملف، والغاء الوزارة والصندوق وأسباب عدم القيام بذلك".
وقال: "عرفنا أن هناك انفاقا كبيرا حصل في هذا الصندوق من دون التدقيق والمتابعة بالتنفيذ، وجرى السؤال عن المسؤوليات على هذا الصعيد، وطرحت أسئلة أيضا عن القرى والبلدات التي لم تنجز العودة إليها، فتبين أن هناك مصالحات لم تتم بعد في بعض البلدات، وهو أمر غير مقبول ويقع على مسؤولية الحكومة والقوى السياسية لانهاء هذا الوضع".
وأشار الى أنه تمت مطالبة وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، وقبل انهاء نقاش الموازنة، وقبل الهيئة العامة لاقرارها، تزويد اللجنة بكتاب مفصل يجدول المبالغ المتبقية والتي قد تصل الى 30 مليون دولار كما فهمنا من وزير المهجرين، وما هي المعوقات للمعالجة وختم الملف.
وأوضح انه على صعيد المجالس والمؤسسات التي لا تعمل وترصد لها الموازنات التشغيلية، ومنها على سبيل المثال مؤسسة إليسار ومؤسسة المحفوظات الوطنية والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية والمجلس الوطني للسلامة المرورية وسواها، بعض هذه المؤسسات تعاني من شغور كبير يصل الى أكثر من 90% وفي بعضها موظف واحد فقط، سائلا: "فأين إعادة هيكلة القطاع العام الذي وعدت به الحكومات المتعاقبة منذ سنوات منذ العام 2017؟".
وأضاف: "خرجنا بقانون طالبنا فيه بالمسح وإعادة الهيكلة الأمر الذي لا يتم، بينما إعادة الهيكلة مطلوبة منذ سنوات. والتدقيق الذي أجرته لجنة المال والموازنة على 32 ألف وظيفة لا تستوفي التوصيف القانوني السليم لا يزال من دون اصدار القرارات المناسبة عن القضاء. ويخرج من يسأل أين ذهبت أموال الناس وأين هدر المال العام".
وشدد على انه لا يجوز استمرار هذا الوضع، لذلك، لافتا الى ان المطلوب من جميع الزملاء النواب الذين يطالبون بالإصلاح المشاركة بهذه الاجتماعات المهمة التي تضع الأصبع على الجرح وتظهر مكامن الخلل وتتخذ القرارات بكل حزم وضمير.
هذا واعتبر ان الجميع مدعو في مجلس النواب لمحاسبة فعلية سأترجمها كرئيس للجنة المال والموازنة بتقريري أمام الهيئة العامة والذي كالعادة لن يكون تقليديا، مؤكدا انه لا يمكن الاستمرار بقوانين إصلاحية لا يتم احترامها، وبقوانين لإعادة هيكلة القطاع العام ولا تحترم. ويجب ايقاف ذلك من أجل الناس والبلد، وعدم الاكتفاء بشعارات في زمن الانتخابات يتم نسيانها.
وختم كنعان قائلا: "لدينا 3 أسابيع لمناقشة الموازنة وانهاء كل الوزارات والإدارات، والجميع مدعو الى النقاش وأن يكون على قدر المسؤولية لأن موازنة الدولة تضم كل قطاعات الدولة وهنا هم الناس، وهنا تكون الرقابة والمحاسبة، وبكل بند يتم التصويت بعد المناقشة الطويلة، ولا شيء يمر كيفما كان، بل بالاحتكام الى الآلية الديموقراطية والنظام الداخلي بكل بند، والبنود القادمة مهمة نسبة لحجم الوزارات والإنفاق والاحتياطي الذي سنفصل بعملية النقل منه من عدمها".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
ينتقد
مجالس
وهيئات
سنوات:
الهدر
مستمر
ويدعو
المطالبين
بالإصلاح
للمشاركة
الفعلية
الجلسات
التالي
المدير العام لمرفأ بيروت استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
جلسة للجنة المال والموازنة... كنعان: سنحاسب الحكومة والمسؤولين الذين تعاقبوا حكومياً وقاموا بمخالفات فاضحة للقوانين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-27
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
أخبار لبنان
2025-11-27
كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام
0
اقتصاد
2025-11-26
كنعان: الدولة بلا حسابات وإقرار الموازنة من دونها مخالفة دستورية وتشريع للهدر
اقتصاد
2025-11-26
كنعان: الدولة بلا حسابات وإقرار الموازنة من دونها مخالفة دستورية وتشريع للهدر
0
أخبار لبنان
2025-10-27
"الكتائب" يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: لا شرعية لجلسة تُقصي المغتربين عن المشاركة السياسية
أخبار لبنان
2025-10-27
"الكتائب" يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: لا شرعية لجلسة تُقصي المغتربين عن المشاركة السياسية
0
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة
0
اقتصاد
03:53
كركي: مضاعفة البدل المالي المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الضمان
اقتصاد
03:53
كركي: مضاعفة البدل المالي المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الضمان
0
اقتصاد
03:40
جان بيروتي للـLBCI: لبنان عاد الى الخريطة السياحية... وهذا ما قاله عن الحجوزات خلال فترة الأعياد
اقتصاد
03:40
جان بيروتي للـLBCI: لبنان عاد الى الخريطة السياحية... وهذا ما قاله عن الحجوزات خلال فترة الأعياد
0
اقتصاد
02:59
المدير العام لمرفأ بيروت استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
اقتصاد
02:59
المدير العام لمرفأ بيروت استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
16:52
بوليتيكو: أميركا وروسيا ستعقدان محادثات في ميامي مطلع الأسبوع المقبل
أخبار دولية
16:49
الشرطة تطرد مئات المهاجرين من بناية بشرق إسبانيا
أخبار لبنان
16:09
الجميل لـ حوار المرحلة: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح الحزب... ولا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي
أخبار لبنان
16:01
اللقاء الديمقراطي يجتمع برئاسة تيمور جنبلاط وأبو الحسن: نتمسّك بحقوق المودعين وسنشارك في الجلسة التشريعية غدًا
آخر الأخبار
15:48
سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لن أعطي أي إشارات إنتخابية ونتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-12-13
معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر
خبر عاجل
2025-12-13
معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر
0
خبر عاجل
2025-12-14
طوارئ الصّحة: غارة الجيش الإسرائيلي اليوم على دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة مواطن ثان بجروح
خبر عاجل
2025-12-14
طوارئ الصّحة: غارة الجيش الإسرائيلي اليوم على دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة مواطن ثان بجروح
0
خبر عاجل
2025-12-14
الشرطة الأسترالية: إطلاق النار على شاطئ بونداي هجوم إرهابي وارتفاع عدد قتلى إلى 12
خبر عاجل
2025-12-14
الشرطة الأسترالية: إطلاق النار على شاطئ بونداي هجوم إرهابي وارتفاع عدد قتلى إلى 12
0
خبر عاجل
2025-12-16
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم عنصرًا ثانيًا من "حزب الله"
خبر عاجل
2025-12-16
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم عنصرًا ثانيًا من "حزب الله"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026
تقارير نشرة الاخبار
14:22
من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026
0
رياضة
13:57
تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية
رياضة
13:57
تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ريسيتال ميلادي تحت عنوان "بكركي قلب العيد"... إليكم الأجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ريسيتال ميلادي تحت عنوان "بكركي قلب العيد"... إليكم الأجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أمسية خيرية موسيقية تنظمها مؤسسة "تكريم"... هذه التفاصيل والأجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أمسية خيرية موسيقية تنظمها مؤسسة "تكريم"... هذه التفاصيل والأجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مستشفى رزق يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مستشفى رزق يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه
0
أخبار لبنان
13:43
بو صعب: الكلام عن تعيين سفراء غير السفير كرم في لجنة الميكانيزم هو كلام إعلامي
أخبار لبنان
13:43
بو صعب: الكلام عن تعيين سفراء غير السفير كرم في لجنة الميكانيزم هو كلام إعلامي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الجولة الـ١٣ والاخيرة من العودة المنظمة للنازحين الى سوريا على أن تستأنف جولات أخرى العام المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الجولة الـ١٣ والاخيرة من العودة المنظمة للنازحين الى سوريا على أن تستأنف جولات أخرى العام المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رغم التشدد السوري واللبناني... تهريب من حمص الى الكولا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رغم التشدد السوري واللبناني... تهريب من حمص الى الكولا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
2
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة
4
حال الطقس
02:10
استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:10
استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس
5
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
6
خبر عاجل
03:40
بو صعب من قصر بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل ما يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات في جميع الأحوال
خبر عاجل
03:40
بو صعب من قصر بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل ما يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات في جميع الأحوال
7
أخبار لبنان
04:20
القرض الحسن تنفي تغيير اسمها: بيع وشراء الذهب يتم عبر شركات تجارية مرخّصة ووفق الأطر القانونية
أخبار لبنان
04:20
القرض الحسن تنفي تغيير اسمها: بيع وشراء الذهب يتم عبر شركات تجارية مرخّصة ووفق الأطر القانونية
8
أخبار دولية
07:08
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان
أخبار دولية
07:08
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More