فهد: الجو مريح من الناحية الاستهلاكية والحديث عن ارتفاع الأسعار لا أساس له

أكد نائب رئيس غرفة تجارة بيروت نبيل فهد أن الجو مريح من الناحية الاستهلاكية وأننا في وضع فيه شيء من الاستقرار منذ الشهر الفائت وأن هناك زيادة بنسبة 35 % تقريبا في المبيعات.وقال فهد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "غالبية الاسواق الميلادية لا تنافس المحال التجارية وهي تعرض أشياء مختلفة ويهمنا ان نحمي التاجر الذي ينتظر شهر كانون الاول من كل سنة لزيادة مبيعاته".ولفت الى أن المدخول السياحي مهم جدا للانتعاش الاقتصادي وأن هناك قطاعات تتكل على الانفاق السياحي في التجارة.وقال: "هناك زيادة ملحوظة في المبيعات عن السنة الماضية في السوبرماركت والحديث عن ارتفاع الأسعار لا أساس له.وكشف أن هناك فكرة تقوم على اختيار سلة غذائية وتخفيض سعرها حتى شهر رمضان بشكل يتامشى مع الطلب المتوقع عليها، لافتا الى أنها لا تزال قيد الدرس.