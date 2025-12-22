الأخبار
اقتصاد

"شوائب وايجابيات في مشروع قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وكيل جمعية المصارف للـLBCI عن ودائع الـ100 ألف دولار

2025-12-22 | 04:18
"شوائب وايجابيات في مشروع قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وكيل جمعية المصارف للـLBCI عن ودائع الـ100 ألف دولار
2min
"شوائب وايجابيات في مشروع قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وكيل جمعية المصارف للـLBCI عن ودائع الـ100 ألف دولار

رأى وكيل جمعية المصارف أكرم عازوري أن مشروع قانون الفجوة المالية له فضل واحد وهو أنه موجود، معتبرا أنه لو أُعدّ هذا القانون قبل خمس سنوات أو ثلاث سنوات لكان لديه حظ أكبر في تنفيذه مما هي الحالة اليوم. 

وأكد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن هذا القانون قابل للمناقشة والحياة. 

وأشار عازوري الى الايجابيات في مشروع القانون، لافتا الى أنه ذكّر "ولو بصورة خجولة" بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على مسؤولية الدولة عن أي خسائر تلحق بمصرف لبنان.

واعتبر أن هذه المرة الأولى التي تخرج فيها الدولة من حالة الإنكار.
 
 
من جهة أخرى، تحدث وكيل جمعية المصارف عن شوائب في مشروع القانون تجعله غير قابل للتطبيق، قائلا: "كما هو مطروح حاليًا، لا يبقى أيّ مصرف من المصارف المتبقية قابلًا للحياة".
 
وقال: "الضغط الذي يضعه مشروع القانون على المصارف التجارية اللبنانية، هو ضغط لا يستطيع، بتقديري، أيّ مصرف تحمّله".

وأضاف: "نتأمل إما في مجلس الوزراء حاليا، أو في السلطة التشريعية لاحقا، الاستماع الى وجهة نظر جمعية المصارف".
 
 
وأوضح وكيل جمعية المصارف أن موجودات القطاع المصرفيّ إضافة إلى موجودات المركزيّ تغطيان الديون كافة لكن لا يمكننا أن نطلب تسديد الودائع كلها بسرعة وعلى دفعة واحدة.
 
وعن ودائع الـ100 ألف دولار، أكد عازوري أنه لا يمكن للمصارف تسديدها بـ4 سنوات.

 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

جمعية المصارف

أكرم عازوري

مشروع قانون

الفجوة المالية

نقابة المهندسين حذرت من مشروع قانون الانتظام المالي: يحمّل العبء الأكبر للمودعين ومن بينهم نقابات المهن الحرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15

ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
اقتصاد
2025-11-03

تباين مستمر بين وزير المال وجمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون اعادة هيكلة المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة

اخترنا لكم
LBCI
اقتصاد
01:31

نقابة المهندسين حذرت من مشروع قانون الانتظام المالي: يحمّل العبء الأكبر للمودعين ومن بينهم نقابات المهن الحرة

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
اقتصاد
2025-12-21

جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي

LBCI
اقتصاد
2025-12-20

البستاتي يعلن معارضته لمشروع قانون "الإنتظام المالي واسترداد الودائع": مجحف بحق المودعين وسنقاومه ونحاربه!

آخر الأخبار
LBCI
أخبار دولية
13:16

اشتباكات في حلب تزامنا مع زيارة وفد تركي إلى سوريا

LBCI
منوعات
13:00

علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!

LBCI
آخر الأخبار
12:33

سانا: قسد تقصف مستشفى الرازي بمدينة حلب

LBCI
منوعات
12:30

لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!

LBCI
أخبار دولية
12:24

مقتل شخص جراء قصف لقوات سوريا الديموقراطية في حلب

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-11

أمن الدولة: ختم مركزَي تجميل في النبطية بالشمع الأحمر لمزاولتهما العمل من دون ترخيص

LBCI
عالم الطبخ
2025-09-19

بلانكيت السمك والبطاطا مع السلمون المدخّن على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

وزارة الداخلية دانت مجزرة بنت جبيل: الاعتداء يمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-16

وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق وجيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
08:17

حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
08:15

فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها

LBCI
أخبار لبنان
07:00

حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
06:49

سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
05:58

مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

الأكثر قراءة
LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
أخبار دولية
02:43

الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

Learn More