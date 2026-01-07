الأخبار
اقتصاد

لجنة الاقتصاد ناقشت تشكيل هيئة المنافسة ودورها في حماية المستهلك وضبط الأسعار

2026-01-07 | 05:41
لجنة الاقتصاد ناقشت تشكيل هيئة المنافسة ودورها في حماية المستهلك وضبط الأسعار

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط وأعضاء اللجنة.

وقال البستاني بعد الجلسة:" إن لجنة الاقتصاد اجتمعت واستضافت وزير الاقتصاد، حيث جرى البحث في موضوع تشكيل هيئة المنافسة بعد إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكداً أهمية هذه الهيئة ودورها التكميلي مع قانون حماية المستهلك، لما لذلك من اهمية على الاقتصاد".
واشار البستاني الى انه" تم بحث موضوع الملحقين الاقتصاديين وكان نقاش مع الوزير بهذا الموضوع".

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد عامر البساط أن "العمل بلغ مرحلة متقدمة في هذا الملف"، مشيراً إلى صدور مرسومين تطبيقيين ووضع استراتيجية متكاملة لإنشاء وحدة متخصصة في وزارة الاقتصاد لتطبيق قانون المنافسة".

ولفت إلى "تأمين تمويل من وزارة المالية لتفعيل هذا المسار"، مؤكداً أن "الخطوة المتبقية تتمثل في تعيين الهيئة العليا للمنافسة، والعمل جارٍ على إنجازها".

ورأى أن "المنافسة تشكّل أحد أهم العوامل لضبط الأسعار، إلى جانب دور حماية المستهلك، وتسهم بشكل أساسي في مكافحة التضخم".
 
 
