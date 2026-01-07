لقاءات جابر تمحورت حول تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الخدماتية واحتياجات الدفاع المدني

عرض وزير المالية ياسين جابر لسلسلة من الخطوات والإجراءات التي تعزز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الخدماتية والتي من شأنها تحسين البنى التحتية المرتبطة بتوفير مناخات تحسين الاستثمارات والخدمات ورفع مستوى تقديماتها، بما يحقق إيرادات إضافية لصالخ الخزينة العامة.



ولهذا التقى على التوالي وزير تكنولوجيا المعلومات والمهجرين كمال شحادة الذي بحث معه في المراحل التي قطعها إعداد مشروع الطابع الالكتروني، ودفتر شروطه.



ثم التقى وزير الاتصالات شارل الحاج مع وفد من مديري شركتي الخلوي وخبراء وتقنيين مختصين في مجال الاتصالات وتركز البحث حول سبل تحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتسريع الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، بما يواكب المتطلبات التقنية الحديثة ويحسّن جودة الخدمات.



كما تناول اللقاء تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومشغلي الهاتف الخليوي، ومعالجة التحديات المرتبطة بالطاقة والألياف الضوئية، إضافة إلى الأطر التنظيمية والتمويلية اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التعافي الاقتصادي.



كما تطرّق النقاش إلى الاختلالات البنيوية في صندوق تقديمات الموظفين، حيث تبيّن عدم توازن بين الاشتراكات والمنافع في ظل غياب مساهمة الدولة، ما يستدعي إصلاحًا يضمن الاستدامة والعدالة الاجتماعية.



وكان جابر التقى مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش الذي عرض له لاحتياجات الدفاع المدني وسبل تعزيز مهامه.



وأكّد جابر "الحرص على أن تدخل هذه الاحتياجات من توفير للمعدات والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز وضع العاملين فيه، في صلب الأولويات نظراً للدور الذي يؤديه هذا الجهاز من أعمال إنقاذية خصوصاً في هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان"، وقال إنه من الواجب أن ندعم كل ما يعزز طاقاته المادية والبشرية ليس في ظروف الحرب وحسب، وإنما ايضاً في الظروف الطبيعية ليتحوّل إلى جهاز قادر على إدارة أي أزمة أو كارثة سواء كانت طبيعية أو خلاف ذلك.



كما التقى رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط الميدل ايست محمد الحوت.