الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزير الاقتصاد: مجموعة واسعة من خدماتنا أصبحت ممكننة كليّاً

2026-01-08 | 05:59
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد: مجموعة واسعة من خدماتنا أصبحت ممكننة كليّاً
2min
وزير الاقتصاد: مجموعة واسعة من خدماتنا أصبحت ممكننة كليّاً

 أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط " إطلاق مرحلة متقدمة من مكننة خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات، تقليص الوقت والتكلفة الإدارية، وتعزيز الشفافية".
وأوضح في بيان أن" مجموعة واسعة من الخدمات باتت متاحة إلكترونياً بالكامل، تشمل شكاوى المستهلكين، وخدمات المحترفين من معاملات محطات الوقود، خدمات الصهاريج، طلبات إعادة تحليل البضائع، معاملات البيانات الجمركية، إضافة إلى عدد من الخدمات المرتبطة بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض ".

ودعا الوزير البساط" المواطنين وأصحاب العلاقة إلى تقديم طلباتهم حصراً عبر *المنصات الإلكترونية* التالية:
• https://consumer-protection.economy.gov.lb
• تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية: https://apps.apple.com/app/id6483808579
MOET Digital Services".

كما أعلن أن "خدمات الملكية الفكرية ستصبح مُمكننة بالكامل خلال الفصل الأول من عام 2026".

وأكد أنه "اعتباراً من 1 شباط 2026، سيتم اعتماد التقديم الإلكتروني حصراً لهذه الخدمات كافة".

وختم الوزير البساط بتأكيد" التزام وزارة الاقتصاد والتجارة تحديث خدماتها وتحسين تجربة المواطن"، وحثّ المواطنين على" استخدام التطبيق الذكي لتقديم الشكاوى"، كما دعا "المهنيين وأصحاب المؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة"، مشيراً إلى أن" أكثر من عشرين خدمة باتت اليوم مُمكننة كلياً، تشمل خدمات مديرية حماية المستهلك وبعض خدمات مصلحة التجارة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المعارض والأسواق في لبنان وخارجه". 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الاقتصاد:

مجموعة

واسعة

خدماتنا

أصبحت

ممكننة

كليّاً

لقاءات جابر تمحورت حول تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الخدماتية واحتياجات الدفاع المدني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-17

السيسي يدعو إلى إلغاء نتائج أولى جولات انتخابات مجلس النواب كليا أو جزئيا لو اقتضى الأمر

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-03

منتدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس يستضيف وزير العدل عادل نصّار

LBCI
صحف اليوم
2025-11-12

واشنطن توسّع تضييقها على "حزب الله" من الميدان إلى الاقتصاد (الشرق الأوسط)

LBCI
اقتصاد
2025-11-24

عيسى الخوري ألقى كلمة لبنان في مؤتمر يونيدو في الرياض: نفتح أبواباً واسعة للاستثمار في خمس مجموعات صناعيّة ذات قيمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-01-07

لقاءات جابر تمحورت حول تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الخدماتية واحتياجات الدفاع المدني

LBCI
اقتصاد
2026-01-07

لجنة الاقتصاد ناقشت تشكيل هيئة المنافسة ودورها في حماية المستهلك وضبط الأسعار

LBCI
اقتصاد
2026-01-07

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-06

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
فنّ
08:50

قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية

LBCI
أمن وقضاء
08:40

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
آخر الأخبار
08:38

استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا

LBCI
أخبار دولية
08:35

ألمانيا تندد بالعنف ضد المتظاهرين في إيران

LBCI
أخبار دولية
07:48

الأونروا تعتزم افتتاح مقر لها في تركيا خلال أسابيع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-01-05

وزير المالية وقع مرسوم منح المتقاعدين المدنيين

LBCI
خبر عاجل
2026-01-05

معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط

LBCI
خبر عاجل
2026-01-05

معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام

LBCI
منوعات
11:49

زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
06:05

وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:02

سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا

LBCI
أخبار لبنان
04:44

عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

LBCI
أمن وقضاء
03:15

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
01:51

أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
خبر عاجل
2026-01-07

معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
أخبار لبنان
03:41

رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More