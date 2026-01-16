الأخبار
اقتصاد

رسامني بحث في تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية

2026-01-16 | 07:54
رسامني بحث في تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية
2min
رسامني بحث في تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية

استقبل وزير الأشغال فايز رسامني، وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي.

وفي خلال اللقاء، تم استعراض المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية، خصوصا في مجال مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية.

كما تركز النقاش على مشروع LEAP (Lebanon Emergency Assistance Project)، الذي أطلقه البنك الدولي بعد تصديقه قانونيا، اي قرض ال 250 مليون دولار لإعادة الإعمار، وتم الاتفاق على كيفية تفعيل هذا القرض ووضع خطة عملية بالتنسيق مع الوزارة والبلديات لدعم لبنان في التعافي وإعادة الإعمار، وبناء البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي عام 2024، بهدف استعادة الخدمات الحيوية للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار جولة استطلاعية للاطلاع على احتياجات الوزارة وأولوياتها للمرحلة المقبلة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ودعم المشاريع الحيوية للبنية التحتية في لبنان.

وأكد رسامني في خلال اللقاء "أهمية التعاون مع البنك الدولي في المشاريع التي تمس حياة المواطنين مباشرة"، مشددا على "أن الوزارة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق كافة.
 
 
