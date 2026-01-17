بلومبرغ: أميركا تدرس إجراء لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان

ذكرت بلومبرغ يوم الجمعة نقلا عن مصدرين مطلعين أن البيت الأبيض يدرس اتخاذ إجراء تنفيذي لتفعيل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمان.



وقال التقرير إن الخطة لا تزال قيد الصياغة في الوقت الذي يناقش فيه مسؤولو الإدارة الأميركية الشروط مع القطاع ومع الكونغرس.



وأضاف أن الهدف منها خفض الفوائد على بطاقات الائتمان في إطار حملة أوسع لخفض التكاليف على الأميركيين.