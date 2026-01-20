اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

أعلن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد، التوصل إلى تفاهمات لتنظيم قطاع الأفران ومعالجة ملف إجازات العمل، بما يحمي المؤسسات الشرعية والعمال ويحدّ من المخالفات.



وأكد الاتحاد البدء فورًا باستقبال طلبات إجازات العمل في كل المحافظات ضمن مهَل زمنية واضحة، إضافة إلى معالجة أوضاع الضمان الاجتماعي عبر آليات قانونية.