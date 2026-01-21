كنعان بحث في الاصلاحات المالية مع موفد ماكرون وأكد حق المودعين في استرداد ودائعهم

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي Jaques de Lajugie بحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت Francois Sporer، المستشار المالي في السفارة Vincent DeDrie.



وتطرق البحث الى الاصلاحات المالية وخطة التعافي والقوانين المتعلّقة بها. وأكدت فرنسا وقوفها الى جانب لبنان على هذا الصعيد لتأمين الأهداف التي تؤمّن التعافي الاقتصادي وحقوق المجتمع اللبناني.



وأكد كنعان خلال اللقاء "حق المودعين في استرداد ودائعهم وجنى عمرهم".