كركي: إمداد المكاتب بالسلفات المالية لاستئناف دفع التقديمات للمضمونين للعام 2026

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه "كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين".



ولفتت في بيان، الى انه بتوجيه من المدير العام للصندوق محمد كركي، أنجزت الدوائر المعنية الأعمال المطلوبة منهم في أسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم ولاسيما الصحية منها. وبناء عليه، أصدر المدير العام قرارا حمل الرقم 45 بتاريخ 2026/ 1/ 26، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها نحو290 مليار ل.ل. لتمويل المكاتب دوريا (كل 15يوما) حيث تخصص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم المضمونين الاختياريين.



وأكد المدير العام للصندوق أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات الصحية للمضمونين بشكل طبيعي، وجدد تعهده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابير التي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني.