وزارة المال: حولنا إلى مصرف لبنان ٣٧،٥ مليون دولار من عائدات الخلوي لعام ٢٠٢٤ لصالح البلديات والاتحادات

أعلنت وزارة المال في بيان، أنها "حولت اليوم إلى مصرف لبنان ما قيمته ٣٧،٥ مليون دولار أميركي من عائدات الهاتف الخلوي لعام ٢٠٢٤ لصالح البلديات واتحادات البلديات، وقد توزعت وفق الجداول التي أعدتها وزارة الداخلية والبلديات".