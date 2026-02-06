سعيد من بعبدا: مصرف لبنان ملتزم بسياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها

رئيس الجمهورية عرض مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيدا للقاءات مع صندوق النقد الدولي.
أكد سعيد ان مصرف لبنان ملتزم سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات… pic.twitter.com/kVPaaAuRUl
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 6, 2026
رئيس الجمهورية عرض مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيدا للقاءات مع صندوق النقد الدولي.
أكد سعيد ان مصرف لبنان ملتزم سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات… pic.twitter.com/kVPaaAuRUl