قرار للمالية بتمديد مهل بتقديم التصريح السنوي

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراري تمديد مهل تتعلق بتقديم التصريح السنوي وترتبط بالتدخين والمشروبات الروحية.



وجاء في القرار الأول:



"تمدد لغاية 31/03/2026 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن السنتين 2025 و2026".



وفي القرار الثاني:



"تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الترخيص السنوي للسماح بالتدخين في المؤسسسات السياحية (فنادق، ملهى، مطعم، قهوة، أو صالة ...) التي تستوفي الشروط الصحية القانونية عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح".