اقتصاد
مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط ونبهوا المحال التجارية لعدم الالتزام بالأسعار والقوانين
2026-02-12 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
0
min
مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط ونبهوا المحال التجارية لعدم الالتزام بالأسعار والقوانين
نفّذت مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، جولات تفتيشية واسعة في محال المواد الغذائية، اللحوم والدواجن، الخضار والفاكهة، الأفران، الحلويات، ومسالخ اللحوم والدواجن في نطاق مدينة النبطية وبلدات كفرجوز، دير الزهراني بفروة وتول، وعين قنيا في قضاء حاصبيا، بحضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار.
وأثناء الجولات، سُطّر محضر ضبط بحق صاحب محل مقطعات فروج في بلدة دير الزهراني لعدم إعلان الأسعار، كما وُجّهت تنبيهات لأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارات المعنية، تحت طائلة توقيع محاضر ضبط بحق المخالفين.
