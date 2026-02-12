هذا ما أعلنه وزير المالية بشأن صناديق القبض للرسوم والضرائب...

أعلن وزير المالية ياسين جابر أن كل صناديق القبض للرسوم والضرائب وسواها والتابعة لوزارة المالية في مختلف المراكز من محتسبيات وبعض الوزارات، باتت اعتباراً من اليوم، جاهزة لاجراء عمليات الدفع عبر استخدام بطاقات الإئتمان المصرفي، كما باتت متاحة ايضاً عبر الدفع الالكتروني online، هذا اضافة الى استمرارية استخدام الشيكات المسحوبة لصالح المحتسب المركزي.