اقتصاد
لقاء لبناني فرنسي في المالية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومواكبة التطورات مع المؤسسات الدولية وجابر استقبل السيناتور سلوتكين
2026-02-16 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
2
min
لقاء لبناني فرنسي في المالية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومواكبة التطورات مع المؤسسات الدولية وجابر استقبل السيناتور سلوتكين
استقبل وزير المالية ياسين جابر المستشار الاقتصادي والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية، السيد جاك دو لا جوجي، في زيارة عمل حيث عقد اجتماع حضره رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي فرانسوا سبورير، والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، والمستشار المالي في السفارة الفرنسية فينسان دو دري، إلى جانب مدير المالية العامة جورج معراوي، والمستشارين سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي، والخبير من الخزانة الفرنسية عبدنور براهمي، والخبير الفني الدولي أدريان هارتمان.
ويأتي الاجتماع كجزء من متابعة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومواكبة التطورات مع المؤسسات الدولية.
وركز الاجتماع على البحث في مستجدات مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما متطلبات المرحلة الانتقالية من اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) إلى برنامج رسمي.
كما تناول ضرورة الإسراع في إقرار "قانون الفجوة" باعتباره المدخل التشريعي الوحيد اللازم للانتقال إلى البرنامج، بعد أن تم اختصار الشروط السابقة في إطار قانوني واحد جامع.
وتم التأكيد في خلال النقاش على أن إقرار هذا القانون يشكّل البوابة الحاسمة لتحويل المسار من مشاورات تقنية إلى اتفاق تمويلي فعلي.
كما تم التطرق إلى مسألة آلية التسديد، حيث جرى التشديد على أهمية توضيح الإطار التنفيذي بشكل دقيق، سواء لجهة اعتماد السقف على أساس كل حساب مصرفي أو ضمن مقاربة أكثر مرونة، بما يضمن العدالة والشفافية وسلاسة التطبيق فور إقرار القانون.
وأكد جابر على ضرورة حسم النقاط العالقة وتوحيد المقاربة داخل مجلس الوزراء، بما يمكّن مشروع القانون من الدفع نحو الإقرار، وضمان جاهزية تنفيذية كاملة ومتوازنة تعزز الثقة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي.
وشدد على أهمية مواصلة جهود تعبئة الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل، إلى جانب معالجة ملف المعاشات ضمن رؤية مالية متكاملة توازن بين الاستدامة المالية والاعتبارات الاجتماعية.
بعده، استقبل الوزير جابر السناتور الاميركي اليسا سلوتكين والسفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى ووفداً ضم مستشارة الأمن القومي للسيناتور سلوتكين جوي لي والقائم بالاعمال بالانابة ونائب رئيس البعثة ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية جيمس اوميليا ونائب مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية ماثيو توتيلو، بحيث تم استعراض الاوضاع العامة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لبناني
فرنسي
المالية
لمتابعة
تنفيذ
الإصلاحات
المالية
والاقتصادية
ومواكبة
التطورات
المؤسسات
الدولية
وجابر
استقبل
السيناتور
سلوتكين
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأميركي
السابق
Learn More