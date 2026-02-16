الأخبار
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأميركي

2026-02-15 | 23:47
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأميركية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 0111 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 5020.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.1 بالمئة إلى 5039.50 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.3 بالمئة، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.3 بالمئة في كانون الأول. وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون في السوق في الوقت الراهن خفضا إجماليا في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أول خفض في تموز.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 76.92 دولار للأوقية بعد صعودها ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 2054.35 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1692.23 دولار للأوقية.

