اقتصاد
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2026-02-24 | 09:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
ارتفع صباح اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانية والمازوت 2000 ليرة والغاز 17000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1799.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1842.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1382.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1401.000 ليرة لبنانية
أخبار لبنان
اقتصاد
أسعار
المحروقات...
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ترد على اتهامات التواطؤ وتوضح حقيقة الرسوم الجمركية
السابق
0
اقتصاد
2026-02-17
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-02-17
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2026-02-10
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-02-10
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2026-02-03
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
2026-02-03
ارتفاع في أسعار المحروقات
0
اقتصاد
2026-01-30
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-01-30
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
اقتصاد
12:44
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ترد على اتهامات التواطؤ وتوضح حقيقة الرسوم الجمركية
اقتصاد
12:44
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ترد على اتهامات التواطؤ وتوضح حقيقة الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
2026-02-21
ترامب: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15%
أخبار دولية
2026-02-21
ترامب: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15%
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-21
دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-21
دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين
0
اقتصاد
2026-02-21
وزير الزراعة يُشكّل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية برئاسة لويس لحود
اقتصاد
2026-02-21
وزير الزراعة يُشكّل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية برئاسة لويس لحود
أخبار لبنان
12:24
سلام بحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة
أخبار لبنان
12:22
عبد العاطي التقى لودريان على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر دعم القوى المسلحة
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تحرير مخطوفَين في بلدة المجدل – وادي خالد
أخبار دولية
12:04
زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أخبار لبنان
12:02
سلام: منفتحون على تحسين قانون الفجوة
آخر الأخبار
2025-10-07
الفاتيكان: البابا ليو سيزور تركيا ولبنان في تشرين الثاني في أول رحلة له خارج إيطاليا
آخر الأخبار
2025-10-07
الفاتيكان: البابا ليو سيزور تركيا ولبنان في تشرين الثاني في أول رحلة له خارج إيطاليا
0
آخر الأخبار
2026-01-17
مكتب الرئيس التركي: ترامب أرسل رسالة يدعو فيها أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة
آخر الأخبار
2026-01-17
مكتب الرئيس التركي: ترامب أرسل رسالة يدعو فيها أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة
0
أخبار لبنان
2026-02-17
شعبة المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح بعد تنفيذها عمليات سرقة
أخبار لبنان
2026-02-17
شعبة المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح بعد تنفيذها عمليات سرقة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:25
في وقت تستمرّ فيه المفاوضات بين إيران وأميركا… غادروا إيران!
تقارير نشرة الاخبار
20:25
في وقت تستمرّ فيه المفاوضات بين إيران وأميركا… غادروا إيران!
أخبار لبنان
10:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
10:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
21:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
أخبار لبنان
21:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
0
تقارير نشرة الاخبار
20:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
تقارير نشرة الاخبار
20:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
0
تقارير نشرة الاخبار
20:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
تقارير نشرة الاخبار
20:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
20:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
تقارير نشرة الاخبار
20:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
20:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:34
عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
20:34
عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:31
من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho
تقارير نشرة الاخبار
20:31
من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho
0
تقارير نشرة الاخبار
20:26
بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟
تقارير نشرة الاخبار
20:26
بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟
1
آخر الأخبار
13:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
آخر الأخبار
13:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
2
اقتصاد
09:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
20:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
أخبار لبنان
20:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
4
أمن وقضاء
10:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
أمن وقضاء
10:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
5
أخبار لبنان
16:30
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
أخبار لبنان
16:30
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
6
آخر الأخبار
16:21
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت
آخر الأخبار
16:21
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت
7
أمن وقضاء
16:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
أمن وقضاء
16:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
8
اسرار
06:30
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
06:30
أسرار الصحف 24-2-2026
