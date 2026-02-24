الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
الأشقر يشيد بموسم التزلج هذا العام: استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحي
2026-02-24 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
2
min
الأشقر يشيد بموسم التزلج هذا العام: استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحي
أشاد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر بموسم التزلج هذا العام، مؤكداً أن تساقط الثلوج بكميات جيدة انعكس إيجاباً على القطاع السياحي، وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الجبلية.
وأوضح الأشقر في بيان أن اللبنانيين يشكّلون النسبة الأكبر من روّاد مناطق التزلج، إلا أن زياراتهم تتركّز غالباً في عطلة نهاية الأسبوع، من مساء الجمعة حتى الأحد، فيما شكّل قدوم السياح من الخارج دعامة أساسية للموسم. وكشف في هذا السياق عن توافد سياح من الكويت وقطر ومصر وسوريا والأردن، ما عزّز نسب الإقبال والحجوزات.
واعتبر الأشقر أن تجدّد العواصف هذا الأسبوع يساهم في دعم الموسم وإطالة مدّته، لافتاً إلى تسجيل حجوزات للمشاركة في نشاطات التزلج تتراوح بين 15 و20 يوماً، الأمر الذي يتيح للمؤسسات السياحية تحقيق نسب تشغيل مرتفعة على مدى فترة متواصلة.
أما في ما يتعلق بإشغال الفنادق، فأشار إلى أن النسبة في بيروت لا تزال عند مستوى متوسط، في حين ترتفع بشكل ملحوظ في مناطق التزلج، نظراً إلى محدودية عدد الغرف المتوافرة مقارنة بحجم الطلب، ما يؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل.
وأكد أنه من المتوقع الاستفادة من حجوزات فترة الأعياد، لا سيما مع التوقعات بامتداد الموسم حتى نهاية شهر آذار، مشيراً إلى أن ماكينات تصنيع الثلج تساهم بدورها في الحفاظ على استمرارية الموسم وتعزيز استقراره.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
بموسم
التزلج
العام:
استقطب
لبنانيين
وأشقاء
وحرّك
القطاع
السياحي
التالي
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
ارتفاع في أسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-12-24
"فسحة أمل ولو موسمية"... هذا ما قاله نقيب أصحاب المطاعم لـ"الأنباء" الكويتية عن حركة القطاع السياحي
صحف اليوم
2025-12-24
"فسحة أمل ولو موسمية"... هذا ما قاله نقيب أصحاب المطاعم لـ"الأنباء" الكويتية عن حركة القطاع السياحي
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-03
انطلاق موسم التزلّج في لبنان: الثلج يجمع اللبنانيين والمغتربين والسيّاح من كل أنحاء العالم
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-03
انطلاق موسم التزلّج في لبنان: الثلج يجمع اللبنانيين والمغتربين والسيّاح من كل أنحاء العالم
0
صحف اليوم
2026-01-30
"نحن أمام شهر شبه ممتاز"... هذا ما كشفه الأشقر لـ"الأنباء" الكويتية عن حجوزات الفنادق في مناطق التزلج
صحف اليوم
2026-01-30
"نحن أمام شهر شبه ممتاز"... هذا ما كشفه الأشقر لـ"الأنباء" الكويتية عن حجوزات الفنادق في مناطق التزلج
0
آخر الأخبار
2026-02-03
نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـ LBCI: غالبية الأنظمة في الدول المتطورة أشركت القطاع الخاص في العديد من المجالات إذ أثبت هذا القطاع أنه الأكثر نجاحا فيما تأخّر لبنان في هذا التلزيم
آخر الأخبار
2026-02-03
نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـ LBCI: غالبية الأنظمة في الدول المتطورة أشركت القطاع الخاص في العديد من المجالات إذ أثبت هذا القطاع أنه الأكثر نجاحا فيما تأخّر لبنان في هذا التلزيم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
0
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2026-02-23
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ترد على اتهامات التواطؤ وتوضح حقيقة الرسوم الجمركية
اقتصاد
2026-02-23
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ترد على اتهامات التواطؤ وتوضح حقيقة الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
2026-02-21
ترامب: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15%
أخبار دولية
2026-02-21
ترامب: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15%
آخر الأخبار
d-none hideMe
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
آخر الأخبار
12:05
مسؤولان أميركيان لـ "رويترز": ترامب سيعلن الليلة في خطاب "حالة الاتحاد" عن خططه بشأن إيران
أخبار لبنان
11:44
نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا
أخبار لبنان
11:39
رجي في مجلس حقوق الإنسان: نهج إصلاحي لتعزيز دولة القانون وحصر السلاح بيد الشرعية
آخر الأخبار
11:37
الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتماد قرار صاغته كييف يدعو لوقف كامل وغير مشروط للنار بين روسيا وأوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-02-16
مرقص: تلافيًا لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي
خبر عاجل
2026-02-16
مرقص: تلافيًا لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي
0
آخر الأخبار
2025-11-23
الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: لا تغيير حاليا على تعليمات الجبهة الداخلية في الشمال عقب عملية الاغتيال في بيروت
آخر الأخبار
2025-11-23
الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: لا تغيير حاليا على تعليمات الجبهة الداخلية في الشمال عقب عملية الاغتيال في بيروت
0
صحف اليوم
23:51
إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان.. وبيروت تتمسّك بالمرجعية الدولية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:51
إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان.. وبيروت تتمسّك بالمرجعية الدولية (الشرق الأوسط)
0
خبر عاجل
2026-02-03
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
2026-02-03
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:20
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
أخبار لبنان
06:20
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
0
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
01:53
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
أخبار دولية
01:53
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
0
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
3
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
4
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
5
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
7
آخر الأخبار
15:44
مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني
آخر الأخبار
15:44
مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني
8
أخبار لبنان
06:59
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
أخبار لبنان
06:59
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More