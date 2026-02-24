الأخبار
اقتصاد

الأشقر يشيد بموسم التزلج هذا العام: استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحي

2026-02-24 | 07:31
الأشقر يشيد بموسم التزلج هذا العام: استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحي
الأشقر يشيد بموسم التزلج هذا العام: استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحي

أشاد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر بموسم التزلج هذا العام، مؤكداً أن تساقط الثلوج بكميات جيدة انعكس إيجاباً على القطاع السياحي، وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الجبلية.

وأوضح الأشقر في بيان أن اللبنانيين يشكّلون النسبة الأكبر من روّاد مناطق التزلج، إلا أن زياراتهم تتركّز غالباً في عطلة نهاية الأسبوع، من مساء الجمعة حتى الأحد، فيما شكّل قدوم السياح من الخارج دعامة أساسية للموسم. وكشف في هذا السياق عن توافد سياح من الكويت وقطر ومصر وسوريا والأردن، ما عزّز نسب الإقبال والحجوزات.

واعتبر الأشقر أن تجدّد العواصف هذا الأسبوع يساهم في دعم الموسم وإطالة مدّته، لافتاً إلى تسجيل حجوزات للمشاركة في نشاطات التزلج تتراوح بين 15 و20 يوماً، الأمر الذي يتيح للمؤسسات السياحية تحقيق نسب تشغيل مرتفعة على مدى فترة متواصلة.

أما في ما يتعلق بإشغال الفنادق، فأشار إلى أن النسبة في بيروت لا تزال عند مستوى متوسط، في حين ترتفع بشكل ملحوظ في مناطق التزلج، نظراً إلى محدودية عدد الغرف المتوافرة مقارنة بحجم الطلب، ما يؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل.

وأكد أنه من المتوقع الاستفادة من حجوزات فترة الأعياد، لا سيما مع التوقعات بامتداد الموسم حتى نهاية شهر آذار، مشيراً إلى أن ماكينات تصنيع الثلج تساهم بدورها في الحفاظ على استمرارية الموسم وتعزيز استقراره.
 
 
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
ارتفاع في أسعار المحروقات...
مقالات ذات صلة

صحف اليوم
2025-12-24

"فسحة أمل ولو موسمية"... هذا ما قاله نقيب أصحاب المطاعم لـ"الأنباء" الكويتية عن حركة القطاع السياحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-03

انطلاق موسم التزلّج في لبنان: الثلج يجمع اللبنانيين والمغتربين والسيّاح من كل أنحاء العالم

LBCI
صحف اليوم
2026-01-30

"نحن أمام شهر شبه ممتاز"... هذا ما كشفه الأشقر لـ"الأنباء" الكويتية عن حجوزات الفنادق في مناطق التزلج

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـ LBCI: غالبية الأنظمة في الدول المتطورة أشركت القطاع الخاص في العديد من المجالات إذ أثبت هذا القطاع أنه الأكثر نجاحا فيما تأخّر لبنان في هذا التلزيم

LBCI
اقتصاد
12:08

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2026-02-23

نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ترد على اتهامات التواطؤ وتوضح حقيقة الرسوم الجمركية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-21

ترامب: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15%

LBCI
اقتصاد
12:08

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

LBCI
آخر الأخبار
12:05

مسؤولان أميركيان لـ "رويترز": ترامب سيعلن الليلة في خطاب "حالة الاتحاد" عن خططه بشأن إيران

LBCI
أخبار لبنان
11:44

نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا

LBCI
أخبار لبنان
11:39

رجي في مجلس حقوق الإنسان: نهج إصلاحي لتعزيز دولة القانون وحصر السلاح بيد الشرعية

LBCI
آخر الأخبار
11:37

الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتماد قرار صاغته كييف يدعو لوقف كامل وغير مشروط للنار بين روسيا وأوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
2026-02-16

مرقص: تلافيًا لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-23

الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: لا تغيير حاليا على تعليمات الجبهة الداخلية في الشمال عقب عملية الاغتيال في بيروت

LBCI
صحف اليوم
23:51

إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان.. وبيروت تتمسّك بالمرجعية الدولية (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
2026-02-03

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:20

سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...

LBCI
أخبار لبنان
03:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
01:53

زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
07:04

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
حال الطقس
01:37

طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
15:44

مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني

LBCI
أخبار لبنان
06:59

قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية

Learn More