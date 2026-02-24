وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه "بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، تواصل مديرية حماية المستهلك تكثيف جولاتها الرقابية على الشركات المورّدة للحوم والدجاج، إضافة إلى عدد من نقاط البيع في مناطق مختلفة من بيروت ومحافظة جبل لبنان، وذلك في إطار خطة استباقية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.



وأسفرت "هذه الجولات عن تنظيم محاضر ضبط بحق خمس مؤسسات كبرى نتيجة رفع الأسعار بشكل غير مبرّر، كما تم أخذ تعهّدات خطية من عدد من الشركات ونقاط البيع الأخرى للالتزام بنسب الأرباح المحددة قانوناً وعدم استغلال الظروف لفرض زيادات غير مبرّرة، تحت طائلة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وصولاً إلى الإحالة إلى القضاء المختص عند الاقتضاء".



واكدت الوزارة أن "مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع مصالح الاقتصاد والتجارة في مختلف المحافظات، ستواصل حضورها الميداني اليومي، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم والصوم المبارك، للتشدد في مراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومنع أي محاولات لاستغلال المناسبتين أو الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين".



كما دعت "جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو زيادة غير مبرّرة في الأسعار عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك، بما يتيح متابعة الشكوى بشكل مباشر وسريع، عبر الرابط التالي:https://consumer-protection.economy.gov.lbأو عبر تحميل تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية: https://apps.apple.com/app/id6483808579MOET Digital Services".



وقالت: "إن تعاون المواطنين يشكّل ركيزة أساسية في تكامل العمل الرقابي وتعزيز الشفافية والمساءلة في الأسواق، والوزارة مستمرة في أداء دورها في حماية المستهلك وصون انتظام الأسعار في مختلف المناطق اللبنانية".