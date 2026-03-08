الأخبار
اقتصاد
وزارة الزراعة: لن تتهاون في اتخاذ اجراءات بحق أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار
2026-03-08 | 03:59
مشاهدات عالية
شارك
2
min
وزارة الزراعة: لن تتهاون في اتخاذ اجراءات بحق أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار
أكدت وزارة الزراعة في بيان، أن "الأسعار المرتفعة لبعض الخضار والفواكه وعدد من المحاصيل الزراعية في الأسواق لا تعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات الزراعية، ولا تستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية تبرّر هذا الارتفاع، وذلك في ضوء الزيادة غير المبرّرة المسجّلة أخيراً في أسعار بعض السلع الزراعية".
وأوضحت الوزارة أن المحاصيل الزراعية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، مشيرةً إلى أن "الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية خلال هذه الفترة، بما يضمن استقرار العرض وتلبية حاجات المستهلكين".
ودعت الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان انتظام عمل الأسواق، جميع المعنيين في سلاسل توريد المحاصيل الزراعية إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى أي زيادات غير مبرّرة. كما دعت المستهلكين إلى عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة وغير المبرّرة، وعدم شراء المنتجات بأسعار تفوق المعدلات الطبيعية.
وأكدت "ضرورة اعتماد السعر التوجيهي الذي تصدره بشكل دوري كمرجع يعكس واقع الإنتاج والأسواق، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك".
وأكدت الوزارة أنها "تتابع أوضاع الأسواق بشكل يومي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع".
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة الزراعة
الأسعار
المحاصيل الزراعية
0
أخبار لبنان
2026-02-27
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق ثلاثة من كبار تجار اللحوم والمواشي بسبب الاحتكار ورفع الأسعار
أخبار لبنان
2026-02-27
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق ثلاثة من كبار تجار اللحوم والمواشي بسبب الاحتكار ورفع الأسعار
0
أخبار لبنان
2026-01-20
مصلحة الليطاني طلبت من وزارة الزراعة إتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلقة باستعمال مياه النهر الري الزراعي
أخبار لبنان
2026-01-20
مصلحة الليطاني طلبت من وزارة الزراعة إتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلقة باستعمال مياه النهر الري الزراعي
0
أخبار دولية
2026-03-05
ترامب يتعهد اتخاذ إجراءات إضافية للحد من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب
أخبار دولية
2026-03-05
ترامب يتعهد اتخاذ إجراءات إضافية للحد من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب
0
اقتصاد
2026-02-20
وزارة الاقتصاد: لا تهاون في ضبط الأسعار وحماية المستهلك
اقتصاد
2026-02-20
وزارة الاقتصاد: لا تهاون في ضبط الأسعار وحماية المستهلك
0
اقتصاد
01:06
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف
اقتصاد
01:06
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
0
أمن وقضاء
2026-03-06
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
2026-03-06
إرتفاع بأسعار المحروقات
0
اقتصاد
2026-03-05
وزير الاقتصاد يدعو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الى اجتماع استثنائي الجمعة
اقتصاد
2026-03-05
وزير الاقتصاد يدعو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الى اجتماع استثنائي الجمعة
آخر الأخبار
05:22
وزارة الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وجرح أكثر من 10 آلاف بعد مرور ثمانية أيام على الحرب
آخر الأخبار
05:21
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في الساعات الأخيرة أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ ومواقع تصنيع أسلحة في إيران
أخبار لبنان
05:19
بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء... الصليب الأحمر يوزع المواد الإغاثية على العائلات
أخبار لبنان
05:15
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء
أخبار لبنان
05:07
الراعي: القلب يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها واستبدالها بالمفاوضات
0
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
0
خبر عاجل
16:53
أدرعي: الجيش الاسرائيلي بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله
خبر عاجل
16:53
أدرعي: الجيش الاسرائيلي بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله
0
أخبار لبنان
2026-02-24
رئيس الجمهورية لوفد التجمع الطبي الاجتماعي : صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ومسؤولياتنا مشتركة للإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
أخبار لبنان
2026-02-24
رئيس الجمهورية لوفد التجمع الطبي الاجتماعي : صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ومسؤولياتنا مشتركة للإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
0
فنّ
2026-03-06
إليسا تتوجه للبنان بالدعاء... وهذا ما طلبته!
فنّ
2026-03-06
إليسا تتوجه للبنان بالدعاء... وهذا ما طلبته!
0
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
0
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
0
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
0
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
0
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
0
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
0
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
1
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
2
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
3
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
4
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
5
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
6
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
7
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
8
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
