اقتصاد

نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف

2026-03-08 | 01:06
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف

طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ألا مشكلة في الإمدادات حتى الآن، مستبعدا إنقطاع البضائع أو فراغ الرفوف.

وقال في حديث للـLBCI: "يمكن إيجاد الحلول طالما أن مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس يعملان". 
 
وأشار الى أن الخط مع سوريا مفتوح حاليا، قائلا: "في حال حصول شيء في مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس، فإن الخط مع سوريا مفتوح وبالتالي الإمداد ممكن".
 
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

المواد الغذائية

هاني بحصلي

وزارة الزراعة: لن تتهاون في اتخاذ اجراءات بحق أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-02

نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: المادة متوافرة والعمل جار لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-28

مدير العلاقات العامة في Le Charcutier: لا داعي للتهافت على شراء السلع والمواد الغذائية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

مرقص: أشار وزير الاقتصاد إلى المواد الغذائية والطبية المتوفرة في الأسواق ومنها البنزين والمازوت

LBCI
اقتصاد
2026-02-19

بحصلي: تأثير زيادة سعر البنزين على أسعار المواد الغذائية يبقى محدوداً

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:59

وزارة الزراعة: لن تتهاون في اتخاذ اجراءات بحق أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06

النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-06

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
2026-03-05

وزير الاقتصاد يدعو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الى اجتماع استثنائي الجمعة

LBCI
آخر الأخبار
05:22

وزارة الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وجرح أكثر من 10 آلاف بعد مرور ثمانية أيام على الحرب

LBCI
آخر الأخبار
05:21

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في الساعات الأخيرة أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ ومواقع تصنيع أسلحة في إيران

LBCI
أخبار لبنان
05:19

بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء... الصليب الأحمر يوزع المواد الإغاثية على العائلات

LBCI
أخبار لبنان
05:15

داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء

LBCI
أخبار لبنان
05:07

الراعي: القلب يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها واستبدالها بالمفاوضات

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
خبر عاجل
16:53

أدرعي: الجيش الاسرائيلي بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

رئيس الجمهورية لوفد التجمع الطبي الاجتماعي : صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ومسؤولياتنا مشتركة للإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين

LBCI
فنّ
2026-03-06

إليسا تتوجه للبنان بالدعاء... وهذا ما طلبته!

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:53

هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...

LBCI
أخبار لبنان
03:49

المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...

LBCI
أخبار لبنان
03:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أخبار لبنان
03:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
02:25

مجزرة في صير الغربية...

LBCI
أمن وقضاء
02:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أخبار لبنان
01:57

الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
00:56

النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

LBCI
حال الطقس
14:01

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا

LBCI
أخبار لبنان
05:27

تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

LBCI
أمن وقضاء
02:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أمن وقضاء
06:26

بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أخبار لبنان
03:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أخبار لبنان
06:15

رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!

LBCI
خبر عاجل
00:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
حال الطقس
14:01

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

