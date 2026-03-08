نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف

طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ألا مشكلة في الإمدادات حتى الآن، مستبعدا إنقطاع البضائع أو فراغ الرفوف.



وقال في حديث للـLBCI: "يمكن إيجاد الحلول طالما أن مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس يعملان".

وأشار الى أن الخط مع سوريا مفتوح حاليا، قائلا: "في حال حصول شيء في مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس، فإن الخط مع سوريا مفتوح وبالتالي الإمداد ممكن".