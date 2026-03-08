الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف
2026-03-08 | 01:06
مشاهدات عالية
شارك
0
min
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: لا مشكلة في الإمدادات حتى الآن... وأستبعد انقطاع البضائع أو فراغ الرفوف
طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ألا مشكلة في الإمدادات حتى الآن، مستبعدا إنقطاع البضائع أو فراغ الرفوف.
وقال في حديث للـLBCI: "يمكن إيجاد الحلول طالما أن مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس يعملان".
وأشار الى أن الخط مع سوريا مفتوح حاليا، قائلا: "في حال حصول شيء في مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس، فإن الخط مع سوريا مفتوح وبالتالي الإمداد ممكن".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
المواد الغذائية
هاني بحصلي
التالي
وزارة الزراعة: لن تتهاون في اتخاذ اجراءات بحق أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-02
نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: المادة متوافرة والعمل جار لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع
أخبار لبنان
2026-03-02
نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: المادة متوافرة والعمل جار لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع
0
أخبار لبنان
2026-02-28
مدير العلاقات العامة في Le Charcutier: لا داعي للتهافت على شراء السلع والمواد الغذائية
أخبار لبنان
2026-02-28
مدير العلاقات العامة في Le Charcutier: لا داعي للتهافت على شراء السلع والمواد الغذائية
0
آخر الأخبار
2026-03-05
مرقص: أشار وزير الاقتصاد إلى المواد الغذائية والطبية المتوفرة في الأسواق ومنها البنزين والمازوت
آخر الأخبار
2026-03-05
مرقص: أشار وزير الاقتصاد إلى المواد الغذائية والطبية المتوفرة في الأسواق ومنها البنزين والمازوت
0
اقتصاد
2026-02-19
بحصلي: تأثير زيادة سعر البنزين على أسعار المواد الغذائية يبقى محدوداً
اقتصاد
2026-02-19
بحصلي: تأثير زيادة سعر البنزين على أسعار المواد الغذائية يبقى محدوداً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:59
وزارة الزراعة: لن تتهاون في اتخاذ اجراءات بحق أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار
اقتصاد
03:59
وزارة الزراعة: لن تتهاون في اتخاذ اجراءات بحق أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
0
أمن وقضاء
2026-03-06
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
2026-03-06
إرتفاع بأسعار المحروقات
0
اقتصاد
2026-03-05
وزير الاقتصاد يدعو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الى اجتماع استثنائي الجمعة
اقتصاد
2026-03-05
وزير الاقتصاد يدعو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الى اجتماع استثنائي الجمعة
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
05:22
وزارة الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وجرح أكثر من 10 آلاف بعد مرور ثمانية أيام على الحرب
آخر الأخبار
05:21
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في الساعات الأخيرة أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ ومواقع تصنيع أسلحة في إيران
أخبار لبنان
05:19
بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء... الصليب الأحمر يوزع المواد الإغاثية على العائلات
أخبار لبنان
05:15
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء
أخبار لبنان
05:07
الراعي: القلب يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها واستبدالها بالمفاوضات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
0
خبر عاجل
16:53
أدرعي: الجيش الاسرائيلي بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله
خبر عاجل
16:53
أدرعي: الجيش الاسرائيلي بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله
0
أخبار لبنان
2026-02-24
رئيس الجمهورية لوفد التجمع الطبي الاجتماعي : صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ومسؤولياتنا مشتركة للإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
أخبار لبنان
2026-02-24
رئيس الجمهورية لوفد التجمع الطبي الاجتماعي : صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ومسؤولياتنا مشتركة للإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
0
فنّ
2026-03-06
إليسا تتوجه للبنان بالدعاء... وهذا ما طلبته!
فنّ
2026-03-06
إليسا تتوجه للبنان بالدعاء... وهذا ما طلبته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
0
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
0
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
0
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
0
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
0
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
0
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
2
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
3
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
4
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
5
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
6
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
7
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
8
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More