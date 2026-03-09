نقابة الدواجن تطمئن: الدجاج متوافر في الأسواق اللبنانية وأسعاره مستقرة رغم الحرب

طمأنت النقابة اللبنانية للدواجن اللبنانيين أن الدجاج متوافر في الأسواق اللبنانية، رغم الحرب، ولا سيما في جنوب لبنان.



وأشارت النقابة إلى أن الحرب الحالية لم تؤثر على إمدادات السوق من الدجاج، خصوصاً أن القطاع يعمل بكفاءة عالية ويملك الإمكانات الكافية لتغطية أي طلب إضافي في الأسواق.



ولفتت النقابة إلى أن مخزون الأعلاف المتوافر كافي على أن تبقى المرافق مفتوحة والمازوت متوافر، ويعمل كبار المنتجين في القطاع على زيادة مخزوناتهم من الأعلاف والمازوت.



وأكدت أنه، على الرغم من الأزمة التي نمر بها، لا تزال الأسعار مستقرة، مع تسجيل انخفاض في سعر صدر الدجاج.



وأعلنت تضامنها مع المزارعين أصحاب المزارع في الجنوب، مؤكدةً أنها ستكون دائماً الى جانبهم.