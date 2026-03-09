حبيب يُطلع وزير الصناعة على قرار رفع رأسمال مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الصناعة جو عيسى الخوري وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.



وأطلع حبيب الوزير عيسى الخوري خلال اللقاء على وضع مصرف الإسكان، ولا سيما قرار رفع رأسمال المصرف من ١٠٠ مليار ليرة إلى ١٥٠ ملياراً من أجل تعزيز القروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاعاقة.



كما عرض للمشاريع التي ينوي المصرف القيام بها مستقبلاً لتأمين ديمومة القروض في إطار سياسته الإسكانية التي تغطي المناطق كافة من دون استثناء.



وأبدى الوزير عيسى الخوري دعمه لنشاط مصرف الإسكان والمشاريع التي يقوم بها بما يصبّ في خدمة اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمرّ بها البلاد.