الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

2026-03-10 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
0min
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

تستمر أسعار المحروقات بالارتفاع، حيث ارتفع صباح اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 90000 ليرة لبنانية والمازوت 218000 ليرة والغاز 184000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 2.004.000 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 2.047.00 ليرة

المازوت: 1.869.000 ليرة

الغاز: 1.601.000 ليرة.
     
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

بأسعار

المحروقات

LBCI التالي
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
حبيب يُطلع وزير الصناعة على قرار رفع رأسمال مصرف الإسكان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-03-06

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
2026-02-06

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

LBCI
اقتصاد
2026-03-03

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2026-02-27

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:57

وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات في الغاز والخضار والسلع الغذائية

LBCI
اقتصاد
09:59

وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز بزيادة 5 آلاف ليرة لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
08:34

بيان لوزارة المالية يتعلق بأمور جمركية والالتزام بالموجبات الضريبية

LBCI
اقتصاد
07:24

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
12:39

الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان ونظيره الروسي تحدثا هاتفيا اليوم في اتصال هو الثاني بينهما منذ بدء الحرب

LBCI
خبر عاجل
12:38

وزيرة التربية: خطتنا تتضمن اعتماد المرونة في تنظيم القطاع الخاص واعتماد التعليم عن بعد في المدارس الرسمية الذي سيبدأ الاسبوع المقبل كما متابعة خاصة لوضع المدارس المقفلة

LBCI
آخر الأخبار
12:38

نورنيوز نقلا عن دبلوماسي: مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان يوم الأحد في هجوم إسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
12:36

وزيرة التربية: كان لا بد من أن نضع خطة تربوية مرنة وواقعية توازن بين سلامة التلاميذ والأساتذة من جهة وحق كل تلميذ بالاستمرار بالتعلم

LBCI
آخر الأخبار
12:35

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في دوفيف على الحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ من لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:47

المتحدث باسم الخارجية القطرية: شراكات قطر الدفاعية الاستراتيجية مع أميركا ودول أخرى ليست مطروحة للنقاش في الوقت الراهن

LBCI
آخر الأخبار
10:42

وسائل الإعلام الرسمية نقلًا عن وزارة المخابرات الإيرانية: إلقاء القبض على 30 جاسوسًا ومرتزقًا داخليًا وعملاءً إسرائيليين وأميركيين خلال الأيام القليلة الماضية

LBCI
آخر الأخبار
11:40

حزب الله: قصفنا بالصواريخ مستوطنة مسغاف عام شمالي إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
11:00

وسائل إعلام إسرائيلية: 10 صواريخ أطلقت على مدينة كرميئيل بالجليل وضواحيها بعضها اخترق المنظومة الدفاعية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:51

بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية

LBCI
أخبار دولية
09:45

إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:40

إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…

LBCI
أخبار لبنان
09:39

تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:35

تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:32

نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:30

غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...

LBCI
أخبار لبنان
09:25

جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:48

لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
01:54

أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه

LBCI
أخبار لبنان
03:29

إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
07:24

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

LBCI
أمن وقضاء
10:25

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More