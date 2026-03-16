سفير قطر بحث وحاكم مصرف لبنان في الأوضاع العامة والمستجدات الاقتصادية والمالية

أعلنت السفارة القطرية في بيروت، أن سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية سعود بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع اليوم، مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.



وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات الاقتصادية والمالية في لبنان، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.