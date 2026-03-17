اقتصاد

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

2026-03-17 | 03:06
مشاهدات عالية
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 85000 ليرة لبنانية والمازوت 49000 ليرة والغاز 65000.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 2216.000 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 2257.000 ليرة

المازوت:  2051.000 ليرة

الغاز: 1745.000 ليرة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


