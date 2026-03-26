اقتصاد
الهيئات الاقتصادية تطلق في إجتماع طارئ لها صرخة إنقاذ عاجلة وتطالب بسلة إجراءات فورية لدعم صمود المؤسسات
2026-03-26 | 10:58
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمتابعة آخر المستجدات في البلاد على مختلف المستويات، وركّزت بشكل أساسي على تداعيات الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ومتطلبات تقوية صمود المؤسسات والشركات الخاصة في مواجهة الضغوط الناتجة عن تدهور الأعمال.
وبعد نقاش مطوّل، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً دانت فيه الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأعلنت تضامنها الكامل مع أهالي الجنوب وكل المناطق المستهدفة، سائلةً الله أن يرحم الشهداء وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.
وشدّدت الهيئات الاقتصادية في بيانها على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتضامنهم في هذه اللحظات المصيرية، والابتعاد عن كل ما من شأنه زرع الخلافات وإثارة الأحقاد، مؤكدةً ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والجيش اللبناني، لأنهما يشكّلان خشبة الخلاص للبنان.
وفي الشق الاقتصادي، رفعت الهيئات الصوت عالياً، مناشدةً جميع المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على وقف الحرب قبل سقوط الهيكل، محذّرةً من أن تراجع الأعمال المسجّل خلال الفترة الماضية تراوح بين 60 و70 في المئة، ما من شأنه إدخال البلد في دوامة الانهيار الاقتصادي من جديد.
وعلى هذا الأساس، طالبت الهيئات الإقتصادية الحكومة والوزارات والمؤسسات المعنية بسلة من الإجرءات التي إعتبرتها ضرورية لتقوية صمود المؤسسات وتمكينها من متابعة مسؤولياتها تجاه العمالين فيها، على أن تشمل الآتي:
•تمديد المهل القانونية لكافة التصاريح الضريبية بمختلف أنواعها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهل الحالية.
•تمديد إجازات العمل والإقامات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
•تعليق استيفاء رسم الـ3 في المئة على الاستيراد.
•تخفيض الرسوم البلدية على المؤسسات التجارية.
•دعوة أصحاب الأملاك إلى خفض الإيجارات التجارية، تحسّساً مع أصحاب المؤسسات الخاصة بعد الانخفاض الكبير المسجّل في أعمالهم.
•ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة والمتاحة لتسريع إخراج البضائع من المرافئ ومن المطار.
•ضرورة العمل على تسريع توفير خدمة الإنترنت عبر شركة ستارلينك التي تعمل عن طريق الأقمار الاصطناعية، لتلافي أي أعطال قد تطال كابلات الإنترنت البحرية.
ونوهت الهيئات بالإجراءات التي إتخذها ضمان الإجتماعي لتخفيف الأعباء على المؤسسات الخاصة في هذه المرحلة الصعبة.
وأعلنت الهيئات أنها ستتابع هذه المطالب مع رئاسة الحكومة ومع الوزارء المعنيين، كما أعلنت أنه بناء على دقة المرحلة وخطورتها على مختلف المستويات لا سيما إقتصادياً وإجتماعياً، تشكيل خلية ازمة وإبقاء إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل المستجدات ومتطلبات صمود المؤسسات في المرحلة الراهنة والمقبلة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض بأكثر من 4% إلى 88.46 دولارا للبرميل
أخبار لبنان
2026-01-28
الهيئات الإقتصادية تحتضن إجتماعاً إقتصادياً تنموياً لتشجيع العلامات التجارية على فتح فروع لها في جونيه
2026-03-13
الأمين العام للأمم المتحدة : أطلق نداء إنسانيا عاجلا بقيمة 325 مليون دولار أميركي لدعم شعب لبنان وهذه المساعدة مطلوبة بشكل طارئ
2026-01-24
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
2026-01-28
النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية
آخر الأخبار
2026-03-24
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض بأكثر من 4% إلى 88.46 دولارا للبرميل
2026-03-24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2026-03-23
إليكم أسباب تقلبات أسعار الذهب والفضة...
2026-03-22
إسرائيل تبحث عن ممرّات طاقة… ولبنان كان في قلبها
14:03
سلام اتصل بغوتيريش على خلفية التصريحات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان
13:52
الوكالة الوطنية: غارة على الطيري - بنت جبيل
13:52
الخارجية دانت التعرّض لسيادة الكويت وأكدت رفضها استخدام أراضي لبنان للإساءة إلى أمنها
13:50
روبيو عن دعم روسيا لإيران: أعتقد أن موسكو تركز بشكل أساسي على الحرب الدائرة حاليا مع أوكرانيا
13:47
البنك الدولي: نتحرك لمساعدة الدول المتضررة من الصراع بالمنطقة
آخر الأخبار
12:15
ترمب: لا نحتاج إلى مضيق هرمز وإنتاجنا من النفط أكثر من إنتاج السعودية وروسيا
2026-02-20
العثور على حقيبة تحتوي على حاسوبَين وخلَوي في محلّة كليمنصو... على مالكها التّوجّه لاستلامها
2026-03-20
الجيش الإسرائيلي: قصف أهداف تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا بعد هجمات على مدنيين من الدروز
2026-03-03
إنذار إسرائيلي لسكان مدينة صيدا: لإخلاء هذه المباني فوراً
أخبار لبنان
09:53
مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل
09:21
دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين
09:17
الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا
09:11
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
09:05
مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء
09:00
جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...
08:07
وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد
07:07
ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
04:27
مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة
05:37
معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
08:36
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا
