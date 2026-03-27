ارتفاع الدولار نحو أعلى مستوياته كما سعر الذهب

ارتفع الدولار نحو أعلى مستوياته في عدة أشهر مع لجوء المستثمرين إلى عملة الملاذ الآمن في ظل تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الشكوك

حول أي مسار للتهدئة.

وانتابت الأسواق حالة توتر بعد أسبوع شهد تقلبات شديدة مدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى مهلة قبل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية حتى أبريل نيسان، في وقت تقدم فيه واشنطن وطهران روايات متضاربة تماما حول تقدم الجهود الدبلوماسية.

كما ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد في المئة مدعوما بعمليات شراء لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أجج ارتفاع أسعار الطاقة

المخاوف حيال التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة عالميًا.