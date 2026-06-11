بكداش للـLBCI بشأن إستئناف الصادرات إلى السعودية: تعبنا حتى وصلنا الى هذا القرار... ولا أعلم مدى سهولة إعادة دخول السوق السعودي

رأى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أن القرار السعودي بشأن إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية جاء بعد الإجراءات الأساسية التي قام بها وزير الأشغال والحكومة من السكانر وغيرها.



وقال في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI: "تعبنا حتى وصلنا الى هذا القرار والتصدير يعني دخول العملة الصعبة الى لبنان والشكر الرئيسي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولولي العهد السعودي".



وأشار بكداش الى أن التصدير الى المملكة العربية السعودية والبحرين كان متوقفا منذ 6 سنوات وشهرين، قائلا: "لا أعلم مدى سهولة إعادة دخول السوق السعودي اليوم".



وقال: "السعوديون والخليجيون عامة يفضلون المنتج اللبناني على باقي المنتجات ولكن خلال السنوات الـ6 الماضية دخلت منتجات تركية وصينية وأوروبية وغيرها"، مشيرا إلى أنه يتوجب تقديم أسعار أقل للتمكن من إعادة دخول السوق. وأضاف: "وضعنا ليس سهلا".



ولفت بكداش الى أن "القطاع الزراعي سيكون الأسرع لإرسال البضاعة الى الخليج العربي والمملكة العربية السعودية".



وقال: "نفضل أن يتمّ التصدير عبر البر ونتمنى أن تعطي السفارة السعودية التأشيرات للسائقين اللبنانيين".