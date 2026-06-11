الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

بكداش للـLBCI بشأن إستئناف الصادرات إلى السعودية: تعبنا حتى وصلنا الى هذا القرار... ولا أعلم مدى سهولة إعادة دخول السوق السعودي

2026-06-11 | 03:48
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بكداش للـLBCI بشأن إستئناف الصادرات إلى السعودية: تعبنا حتى وصلنا الى هذا القرار... ولا أعلم مدى سهولة إعادة دخول السوق السعودي
2min
بكداش للـLBCI بشأن إستئناف الصادرات إلى السعودية: تعبنا حتى وصلنا الى هذا القرار... ولا أعلم مدى سهولة إعادة دخول السوق السعودي

رأى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أن القرار السعودي بشأن إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية جاء بعد الإجراءات الأساسية التي قام بها وزير الأشغال والحكومة من السكانر وغيرها.

وقال في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI: "تعبنا حتى وصلنا الى هذا القرار والتصدير يعني دخول العملة الصعبة الى لبنان والشكر الرئيسي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولولي العهد السعودي".

وأشار بكداش الى أن التصدير الى المملكة العربية السعودية والبحرين كان متوقفا منذ 6 سنوات وشهرين، قائلا: "لا أعلم مدى سهولة إعادة دخول السوق السعودي اليوم".

وقال: "السعوديون والخليجيون عامة يفضلون المنتج اللبناني على باقي المنتجات ولكن خلال السنوات الـ6 الماضية دخلت منتجات تركية وصينية وأوروبية وغيرها"، مشيرا إلى أنه يتوجب تقديم أسعار أقل للتمكن من إعادة دخول السوق. وأضاف: "وضعنا ليس سهلا".

ولفت بكداش الى أن "القطاع الزراعي سيكون الأسرع لإرسال البضاعة الى الخليج العربي والمملكة العربية السعودية".

وقال: "نفضل أن يتمّ التصدير عبر البر ونتمنى أن تعطي السفارة السعودية التأشيرات للسائقين اللبنانيين".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

زياد بكداش

صادرات

لبنان

السعودية

LBCI التالي
وزير الصناعة يعلّق على القرار السعودي... وهذا ما قاله للـLBCI
ميشال ضاهر يشكر السعودية: رئيس الجمهورية أثبت مرة جديدة أنه يتعامل مع الملفات الوطنية بمسؤولية شاملة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:52

وزير الزراعة للـLBCI بشأن إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية: هذا قرار منتظر ولا بديل عن السوق السعودي والأهمية الكبرى للسعودية أنها طريق البر الى الخليج العربي وهذه خطوة مهمة جدا

LBCI
أخبار لبنان
05:39

مرفأ بيروت يعلن جهوزيته الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية

LBCI
أخبار لبنان
01:44

وزارة الزراعة رحٌبت بإعادة فتح السوق السعودي أمام الصادرات اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
16:07

اتصال بين فيصل بن فرحان ونواف سلام: توجيه سعودي باستئناف الصادرات اللبنانية ودعم لاستقرار لبنان وسيادته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:02

الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الطريق الجديدة والمزرعة وخلدة ودوحة الحص

LBCI
اقتصاد
04:45

وزير الصناعة يعلّق على القرار السعودي... وهذا ما قاله للـLBCI

LBCI
اقتصاد
03:22

ميشال ضاهر يشكر السعودية: رئيس الجمهورية أثبت مرة جديدة أنه يتعامل مع الملفات الوطنية بمسؤولية شاملة

LBCI
اقتصاد
03:03

شقير: شكراً لولي العهد السعودي… قرار تاريخي يجسّد مجدداً وقوف المملكة إلى جانب لبنان

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
07:35

القيادة المركزية الأميركية: القوات عطلت ناقلة النفط جالفير في خليج عمان في 10 حزيران

LBCI
آخر الأخبار
07:18

رسالة إلى ستارمر: وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يقدم استقالته

LBCI
آخر الأخبار
07:11

نتنياهو: نضرب حزب الله بقوة ونقضي على مئات المخربين كل أسبوع والمواجهة مستمرة مع الحزب

LBCI
آخر الأخبار
07:11

التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجار قبالة سواحل سيريك والسبب غير معروف

LBCI
أمن وقضاء
07:08

وصول قافلة جديدة من المساعدات الاغاثية الاردنية الى معبر المصنع الحدودي...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:33

من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم

LBCI
أخبار لبنان
05:39

مرفأ بيروت يعلن جهوزيته الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية

LBCI
أخبار لبنان
05:46

الخطيب إستقبل المدير العام لأمن الدولة ونائبه... وتأكيد أهمية الوحدة الداخلية

LBCI
أخبار دولية
05:49

الحكومة الهندية تعلن مقتل البحارة الثلاثة المفقودين جراء هجوم أميركي على سفينة قبالة سواحل عُمان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:00

وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق

LBCI
أخبار دولية
00:02

ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:18

مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة

LBCI
فنّ
15:30

بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟

LBCI
منوعات
11:58

من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها

LBCI
أمن وقضاء
03:22

الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
11:21

زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية

LBCI
أخبار لبنان
08:34

فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟

LBCI
أخبار دولية
00:02

ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More