وزير الصناعة يعلّق على القرار السعودي... وهذا ما قاله للـLBCI

اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن القرار السعودي بشأن إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية مهم للبنان وخصوصا للقطاع الصناعي، لافتا الى أنه سيسمح للإنتاج اللبناني بالدخول الى سوق مهم جدا وهو السوق السعودي.



وقال في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI: "الصناعيون كانوا ينتظرون هذا القرار منذ فترة طويلة".



وأضاف: "لطالما اشتهرنا بتصدير الثقافة والفن والأطباء والمهندسين ولكن أصبح لدينا صيتٌ بأننا نصدّر المخدرات والكبتاغون ومجاهدين يقاتلون في بلاد من المفترض أن نكون على علاقة جيدة معهم".