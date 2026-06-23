في مرفأ طرابلس... رسو ثالث سفينة عملاقة خلال أيام

أعلن المكتب الإعلامي لمرفأ طرابلس في بيان، أن السفينة العملاقة CMA CGM D'ARTAGNAN بطول 366 متراً وقدرة استيعابية تقارب 15 ألف حاوية نمطية، دخلت إلى محطة الحاويات في المرفأ اليوم لتكون ثالث سفينة من هذا الحجم ترسو في المرفأ خلال أيام قليلة.وبحسب البيان، فإن وصول السفينة يأتي بعد أيام من استقبال كل من CMA CGM EUGENIE وMONTE CRISTO، في إطار حركة تشغيلية متسارعة تعكس الاعتماد المتزايد لمجموعة CMA CGM على مرفأ طرابلس ضمن مساراتها البحرية في شرق المتوسط.ولفت البيان، الى أن هذا مؤشر واضح إلى التحول النوعي الذي يشهده مرفأ طرابلس، وإلى الثقة المتزايدة التي توليها مجموعة CMA CGM له كمركز رئيسي لخدماتها البحرية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، مشيرا الى أن استقبال السفن العملاقة لم يعد حدثاً استثنائياً في مرفأ طرابلس، بل أصبح جزءاً من حركة تشغيلية منتظمة تعكس نجاح المرفأ في تثبيت موقعه كميناء محوري (Hub Port) ضمن شبكة الملاحة العالمية، مستفيداً من قدراته التشغيلية المتطورة، وأعماقه البحرية، وكفاءة كوادره الفنية والبحرية، والبنية التحتية الحديثة التي يتمتع بها.وقال: "تؤكد وتيرة الرسو المتتابع للسفن العملاقة جاهزية محطة الحاويات في المرفأ من حيث البنية التشغيلية والأعماق البحرية وقدرات المناولة، بما يتيح التعامل مع سفن الحاويات الكبرى بكفاءة منتظمة. فيما يعزز هذا التطور، موقع مرفأ طرابلس كمركز إقليمي لحركة الحاويات وإعادة الشحن، في ظل تنامي دوره كبوابة لوجستية تخدم السوق اللبنانية والأسواق المجاورة".ولفت الى أن المرفأ يواصل ترسيخ حضوره على خريطة الملاحة الدولية، مع تحوّله التدريجي إلى نقطة ارتكاز لخطوط الشحن العالمية في شرق المتوسط، في مؤشر واضح على تصاعد أهميته ضمن ممرات التجارة البحرية العالمية.