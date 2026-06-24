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اقتصاد

طوني الرامي للـLBCI: نعيش أسوأ أزمة بتاريخ لبنان اقتصاديا... وهذه توقعاتنا للموسم السياحي

2026-06-24 | 04:02
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طوني الرامي للـLBCI: نعيش أسوأ أزمة بتاريخ لبنان اقتصاديا... وهذه توقعاتنا للموسم السياحي
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طوني الرامي للـLBCI: نعيش أسوأ أزمة بتاريخ لبنان اقتصاديا... وهذه توقعاتنا للموسم السياحي

أكد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي أنه من دون استقرار أمني وسياسي لا اقتصاد مستداما ولا سياحة مستدامة.

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لا شكّ أن لبناننا يعيش أصعب ظروف اقتصادية بتاريخ لبنان".

ولفت الى أن الطبقة الوسطى، التي تُشكّل المحرّك الأساسي للاقتصاد اللبناني، "انمحت". وقال: "نحن نعيش أسوأ أزمة بتاريخ لبنان اقتصاديا".
 
 
واعتبر الرامي أن "استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية خطوة أساسية ولكنها في رحلة الألف ميل".

وتحدث الرامي عن توقعاتهم للموسم السياحي، قائلا: "توقعاتنا للموسم هي اغتراب الخليج واغتراب افريقيا واغتراب أوروبا".

ولفت إلى أن اغتراب أوروبا غَلَت عليه كلفة المعيشة وسيأتي بقدرات شرائية متدنية، فيما اغتراب الخليج لديه أزمة معاشات.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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