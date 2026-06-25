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اقتصاد
البستاني من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا يمكن بناء اقتصاد حر في ظل غياب هيئة المنافسة وقانون عصري لحماية المستهلك
2026-06-25 | 03:30
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البستاني من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا يمكن بناء اقتصاد حر في ظل غياب هيئة المنافسة وقانون عصري لحماية المستهلك
لبّى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، دعوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد للمشاركة في اللقاء الحواري التشاركي مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري تحت عنوان "الصناعة اللبنانية: تحديات الحاضر وفرص المستقبل"، والذي خُصّص لبحث واقع القطاع الصناعي وآفاق تطويره في المرحلة المقبلة.
وعقب اللقاء، شدّد البستاني على "أهمية استكمال البنية التشريعية والإدارية اللازمة لتعزيز الاقتصاد الحر وترسيخ قواعد المنافسة العادلة في لبنان"، مؤكداً "ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لقانون المنافسة الذي أقرّه المجلس النيابي عام 2020، لما لها من دور أساسي في مكافحة الاحتكار وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين".
ودعا إلى "إقرار قانون عصري لحماية المستهلك"، معتبراً أن "بناء اقتصاد تنافسي ومستدام لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب القوانين والمؤسسات الرقابية الناظمة للأسواق، والتي تشكل ركائز أساسية لأي إصلاح اقتصادي جدي".
وأشار إلى "أهمية إعادة تفعيل دور الملحقين الاقتصاديين في البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، بعدما تراجع دورهم خلال السنوات الماضية"، مؤكداً أن "الاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم الدولية، من شأنها أن تساهم في دعم الصادرات اللبنانية، وايضاً إستقطاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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اقتصاد
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي:
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لحماية
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