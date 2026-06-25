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اقتصاد

حبيب يتابع مع وزير المال إعفاء مقترضي مصرف الإسكان من الرسم العقاري

2026-06-25 | 03:08
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حبيب يتابع مع وزير المال إعفاء مقترضي مصرف الإسكان من الرسم العقاري
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حبيب يتابع مع وزير المال إعفاء مقترضي مصرف الإسكان من الرسم العقاري

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، يرافقه ممثل الدولة في مجلس إدارة المصرف توفيق ناجي والمستشار القانوني المحامي مالك إرسلان.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، والجهود المبذولة لتأمين قروض من الصناديق العربية حفاظًا على استمرارية القروض المخصّصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة. وهنا جرى عرض إمكانية التواصل مع الصناديق العربية وغيرها، بواسطة وزارة المال، لتأمين قروض جديدة لمصرف الإسكان. 

كذلك، تم البحث في طلب المصرف القاضي بإلغاء رسم تسجيل المعاملات العقارية المتوجبة على المقترضين من مصرف الإسكان، وأبدى الوزير جابر تفهّمه لهذا الطرح، لأن من شأنه التخفيف عن كاهل المقترضين وتسهيل امتلاك منزل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية الربط الإلكتروني القائم حالياً بين وزارة المال ومصرف الإسكان لتسهيل حصول المقترضين على "شهادة نفي ملكيّة" إلكترونياً من أجل تسريع معاملاتهم.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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