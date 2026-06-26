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اقتصاد

بيان توضيحي لوزارة الطاقة بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً

2026-06-26 | 10:47
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بيان توضيحي لوزارة الطاقة بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً
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بيان توضيحي لوزارة الطاقة بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أن عددا من المواطنين شكا من عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً.

لذلك، أوضحت الوزارة في بيان، الآتي:

- تصدر التسعيرة بناء على معادلة علمية تضم عناصر ثابتة ومتحركة ولا تقتصر فقط على أسعار المحروقات عالمياً.

- مع صدور المرسوم 3214 تاريخ 15/6/2026 - الصادر بناء على إقتراح وزيري المال والبيئة - الذي يقتضي تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، بدأ تطبيق المادة 28 من القانون الصادر في 10/10/2018 وإستيفاء هذه الرسوم على المواد المذكورة في الجدول المرفق الذي شمل المحروقات. لذا تواصلت وزارة الطاقة مع الوزارات المعنية من أجل إعفاء المحروقات من هذه الرسوم.

وقالت: "بناء على ما تقدم خفف إستيفاء الرسوم التي نص عليها المرسوم 3214 من قبل المديرية العامة للجمارك من حجم تراجع الأسعار ونأمل أن تتكلل الجهود التي نبذلها بالتوصل الى إعفاء المحروقات من هذه الرسوم سريعاً".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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وزارة الطاقة

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