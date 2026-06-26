CEMLEB تستأنف عملها بعد حصولها على التراخيص

أعلنت شركة الترابة اللبنانية ش.م.ل CEMLEB (المعروفة سابقاً بشركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل) عن صدور رخصة الاستثمار الرسمية من الوزارات والجهات الإدارية المختصة، التي تتيح لها استئناف أعمال استخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة وبيع مادة الإسمنت، عملاً بأحكام المرسوم رقم 8803/2002 وتعديلاته.



وتوجّهت الشركة بالشكر إلى السلطات الرسمية المختصّة وكل الجهات الإدارية التي ساهمت في إصدار رخصة الاستثمار.



وأكدت الشركة أن المرحلة المقبلة ستتم وفق نهج يقوم على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، واعتماد أفضل الممارسات في مجالات السلامة المهنية، والمحافظة على البيئة، والإدارة المسؤولة للموارد، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.



كما جدّدت الشركة تأكيدها على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلّي والانفتاح الدائم على مختلف فعاليّاته ومؤسّسات المجتمع المدني، وترسيخ دورها كشريك في دعم المجتمعات المحيطة من خلال الاستثمار في مبادرات تنموية واجتماعية وبيئية تساهم في تحقيق أثر مستدام، إيماناً منها بأن الحوار البنّاء والتعاون المستمرّ يشكّلان أساساً لترسيخ الثقة وتحقيق التنمية المتوازنة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.



وأخيراً، أعلنت شركة الترابة اللبنانية ش.م.ل CEMLEB التزامها بمواصلة أداء دورها الوطنيّ الفعّال في دعم الصناعة اللبنانية والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلّي.