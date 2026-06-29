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البراكس: انخفاض أسعار المحروقات مجدداً مرتبط بإلغاء الرسم عن جدول الأسعار

2026-06-29 | 06:34
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البراكس: انخفاض أسعار المحروقات مجدداً مرتبط بإلغاء الرسم عن جدول الأسعار
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البراكس: انخفاض أسعار المحروقات مجدداً مرتبط بإلغاء الرسم عن جدول الأسعار

كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس على منصة "اكس": ‏"مجلس الوزراء جمد العمل بالمرسوم 3214 المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع. نهنئ المواطن اللبناني على إزالة هذا العبء عن قدرته الشرائية. ونبشره بأن اسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، في حال ألغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الاسعار".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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