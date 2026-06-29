كركي: تغطية شاملة لعلاجات القلب والسرطان وسلف استثنائيّة لمكاتب الصندوق

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكّرة قضت بتعديل آلية تغطية الروسّورات، بحيث أصبح الضمان يغطّي أكثر من رسّور واحد في الشريان نفسه.



كذلك، تمّ تعديل التعرفة السابقة التي كانت تعتمد سعر موحّد للرسّور، لتشمل كافّة أنواع الرسّورات المدرجة على جدول المستلزمات الطبيّة المعتمد في الصندوق.



أمّا بالنسبة لعلاج مرضى السرطان، فقد أصدر كركي مذكّرة قضت بدمج رموز العلاج الكيميائي بالرمز 96409 والذي يمكن أن يُعطى لحدّ 4 مرّات في الشهر. وتمّ رفع قيمة البدل المقطوع اليومي ليصبح 15 مليون و200 ألف ل.ل.، تقسّم على الشكل الآتي:

-حصّة الطبيب: 7 مليون و200 ألف ل.ل.

-حصّة المستشفى: 8 مليون ل.ل.



وفي حال مكوث المريض أكثر من يوم لحدّ الأربعة أيّام، تزيد حصّة الطبيب مليون و800 ألف و5 مليون للمستشفى، عن كل يوم إضافي، أي تتراوح بذلك، تغطية الضمان:

- الطبيب: بين 9 مليون و12 مليون و600 ألف ل.ل.

- للمستشفى: بين 13 و23 مليون ل.ل.



ومن جهة أخرى، وفي إطار العمل على تسريع وتيرة الدفع للمضمونين في المكاتب المحليّة والإقليمية، أصدر المدير العام 3 قرارات، قضت بصرف سلف مالية لكلّ من مكتب الغازية وحاصبيا وصيدا بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات و500 مليون للمضمونين الاختياريين، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين وتأمين حسن انتظام العمل في مكاتب الصندوق.